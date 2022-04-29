Подоляк считает, что боевые действия будут и на территории России – из-за интенсивности войны, которую РФ "предложила миру"

Подоляк о россиянах: Они хотели сидеть в ресторанах и вести разговоры о том, как будут "укров пачками убивать", что война где-то там Фото: president.gov.ua

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", отвечая на вопрос об эмоциональном фоне россиян после взрывов и пожаров на складах горючего и уничтожения крейсера "Москва".

По мнению Подоляка, такие события, "безусловно, влияют" на россиян.

"Они могут злиться на нас, могут не злиться. Для нас нет разницы. У нас есть свои четкие планы. Мы сегодня не можем с ними договориться по целому ряду вопросов и не договоримся пока. Что касается того, как повлияло на них начало уничтожения складов, баз ГСМ или того же крейсера "Москва", это же понятно, что интенсивность боевых действий, которую они предложили миру... Они же напали на страну, а не начали какую-то маленькую операцию в отдельном регионе, да? Они атакуют нам практически все города, убивают гражданских людей в любом городе Украины, в том числе на западе. Они бомбят десятками ракет гражданскую инфраструктуру. Они это делают. Они же, конечно, хотели сидеть себе в ресторанчиках, вести философские разговоры о том, что "эта Украина, мы сейчас ее быстро унизим, мы этих укров будем пачками убивать". Они же считали, что это будет так: такая вот война для них – прокси-война, "где-то там происходит, а мы здесь сидим – шампанское, икра и так далее, рассуждаем, ходим в гости, тусуемся в ночных клубах". В Москве главное же попонтиться. Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, однозначно перенесет боевые действия в том числе на территорию РФ. Это ведь понятно. И не важно, кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрываться..." – сказал советник главы ОП.

Он отметил, что в РФ много конфликтующих между собой групп, и сейчас они видят, "как рушится вся инфраструктура власти, потому что она неэффективна".

"Безусловно, это создает у них панические настроения. Безусловно, в дальнейшем количество подобных эксцессов будет накапливаться – и не только в приграничных с Украиной районах и областях, но и по всей стране. Безусловно, такие эксцессы на базах ГСМ, на складах с оружием будут только увеличиваться. Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать – как падает "большая и мощная" российская вертикаль власти", – добавил он.