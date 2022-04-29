Подоляк считает, что боевые действия будут и на территории России – из-за интенсивности войны, которую РФ "предложила миру"

Об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода", отвечая на вопрос об эмоциональном фоне россиян после взрывов и пожаров на складах горючего и уничтожения крейсера "Москва".
По мнению Подоляка, такие события, "безусловно, влияют" на россиян.
"Они могут злиться на нас, могут не злиться. Для нас нет разницы. У нас есть свои четкие планы. Мы сегодня не можем с ними договориться по целому ряду вопросов и не договоримся пока. Что касается того, как повлияло на них начало уничтожения складов, баз ГСМ или того же крейсера "Москва", это же понятно, что интенсивность боевых действий, которую они предложили миру... Они же напали на страну, а не начали какую-то маленькую операцию в отдельном регионе, да? Они атакуют нам практически все города, убивают гражданских людей в любом городе Украины, в том числе на западе. Они бомбят десятками ракет гражданскую инфраструктуру. Они это делают. Они же, конечно, хотели сидеть себе в ресторанчиках, вести философские разговоры о том, что "эта Украина, мы сейчас ее быстро унизим, мы этих укров будем пачками убивать". Они же считали, что это будет так: такая вот война для них – прокси-война, "где-то там происходит, а мы здесь сидим – шампанское, икра и так далее, рассуждаем, ходим в гости, тусуемся в ночных клубах". В Москве главное же попонтиться. Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, однозначно перенесет боевые действия в том числе на территорию РФ. Это ведь понятно. И не важно, кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрываться..." – сказал советник главы ОП.
Он отметил, что в РФ много конфликтующих между собой групп, и сейчас они видят, "как рушится вся инфраструктура власти, потому что она неэффективна".
"Безусловно, это создает у них панические настроения. Безусловно, в дальнейшем количество подобных эксцессов будет накапливаться – и не только в приграничных с Украиной районах и областях, но и по всей стране. Безусловно, такие эксцессы на базах ГСМ, на складах с оружием будут только увеличиваться. Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать – как падает "большая и мощная" российская вертикаль власти", – добавил он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Источники "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".
1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Местные власти заявляли, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте". Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности к этому Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.
В ночь на 25 апреля в Фокинском районе Брянска, который находится недалеко от границы с Украиной, произошел пожар на территории нефтебазы, а через несколько минут загорелось хранилище горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей. Местные жители говорят, что перед пожаром были взрывы.
Подоляк связал происходящее в Брянске, Белгороде и в Черном море с кармой за убийства украинских детей.
26 апреля министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина "совершенно легитимно" может атаковать объекты в России. В тот же день премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон поддержал позицию министра. "На украинцев нападают с российской территории. Они имеют право защищаться", – сказал Джонсон.