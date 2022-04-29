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Посетил три разрушенных города, встретился с Зеленским, застал ракетный удар по Киеву. Фоторепортаж о визите Гутерриша в Украину

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28 апреля Украину посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как сообщает сайт организации, в ходе поездки он посетил разрушенные города Буча, Ирпень и Бородянка под Киевом. "Я представил свою семью в одном из этих домов, которые теперь разрушены и черны. Я вижу, как мои внучки в панике убегают, как часть семьи в конце концов погибает. Война – это абсурд в ХХІ веке. Война – это зло. И когда мы видим такие ситуации, наше сердце, конечно, остается с жертвами. Мы соболезнуем их семьям, война никак не может быть приемлемой в ХХІ веке", – сказал он в Бородянке. Потом Гутерриш приехал в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и пообщался со СМИ. Вечером, когда Гутерриш еще оставался в Киеве, Россия нанесла по столице ракетный удар. Как писал советник главы ОП Михаил Подоляк, взрывы прогремели в километре от места, где находился Гутерриш. ВВС сообщает, что генерального секретаря шокировало случившееся. Зеленский сказал: этот удар многое говорит о желании РФ унизить ООН. Визит Гутерриша в Украину состоялся на следующий день после поездки в Москву и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Теги: Россия, Киев, ООН, переговоры, Ирпень, Буча, обстрелы, ракеты, взрывы, Антониу Гутерриш, Михаил Подоляк, Бородянка
 

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