"Еще вчера Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы". Украинские политики прокомментировали обстрел Киева

Обстрелу Киева посвятил часть своего традиционного вечернего обращения президент Владимир Зеленский.
"Это многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что организация олицетворяет. Это требует соответствующей международной мощной реакции", – подчеркнул президент.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter назвал эту атаку "отвратительным актом варварства".
"Россия ударила по Киеву крылатыми ракетами как раз тогда, когда генсек ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Болгарии Кирил Петков посещали нашу столицу. Этим отвратительным актом варварства РФ еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру", – написал Кулеба.
Russia stroke Kyiv with cruise missiles right when UN Secretary General @antonioguterres and Bulgarian PM @KirilPetkov visit our capital. By this heinous act of barbarism Russia demonstrates once again its attitude towards Ukraine, Europe and the world.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 28, 2022
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что этот удар – очередное доказательство того, что Россия, будучи членом Совбеза ООН, "презирает организацию и пренебрегает своими непосредственными обязанностями".
"Поэтому ей не место в Совбезе", – подчеркнул он.
Під час візиту @antonioguterres до Києва РФ обстріляла столицю ракетами.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 28, 2022
Це черговий доказ того, що держава-член Радбезу ООН зневажає організацію та нехтує своїми безпосередніми обов'язками. Тож їй не місце в Радбезі.
Об этом же написал советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Еще позавчера Антониу Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните: почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?" – спросил он.
Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту Генерального секретаря @UN. Ще позавчора @antonioguterres сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами вечером 28 апреля, когда в столице находится генсек ООН.
26 апреля он посещал Москву, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, а 27 апреля прибыл в Киев. В Украине он посетил города под Киевом, которые были освобождены от российских оккупантов, а затем провел встречу с Зеленским.