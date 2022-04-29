"Еще вчера Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы". Украинские политики прокомментировали обстрел Киева

Обстрелу Киева посвятил часть своего традиционного вечернего обращения президент Владимир Зеленский.

"Это многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что организация олицетворяет. Это требует соответствующей международной мощной реакции", – подчеркнул президент.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter назвал эту атаку "отвратительным актом варварства".

"Россия ударила по Киеву крылатыми ракетами как раз тогда, когда генсек ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Болгарии Кирил Петков посещали нашу столицу. Этим отвратительным актом варварства РФ еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру", – написал Кулеба.

Russia stroke Kyiv with cruise missiles right when UN Secretary General @antonioguterres and Bulgarian PM @KirilPetkov visit our capital. By this heinous act of barbarism Russia demonstrates once again its attitude towards Ukraine, Europe and the world. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 28, 2022

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что этот удар – очередное доказательство того, что Россия, будучи членом Совбеза ООН, "презирает организацию и пренебрегает своими непосредственными обязанностями".

"Поэтому ей не место в Совбезе", – подчеркнул он.

Під час візиту @antonioguterres до Києва РФ обстріляла столицю ракетами.



Це черговий доказ того, що держава-член Радбезу ООН зневажає організацію та нехтує своїми безпосередніми обов'язками. Тож їй не місце в Радбезі. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 28, 2022

Об этом же написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Еще позавчера Антониу Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните: почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?" – спросил он.

Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту Генерального секретаря @UN. Ще позавчора @antonioguterres сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)