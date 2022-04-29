ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Еще вчера Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы". Украинские политики прокомментировали обстрел Киева

Гутерриш 28 апреля посетил Киев и Киевскую область
Гутерриш 28 апреля посетил Киев и Киевскую область
Фото: EPA

Украинские политики прокомментировали ракетный удар россиян по Киеву во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и премьера Болгарии Кирила Петкова.

Обстрелу Киева посвятил часть своего традиционного вечернего обращения президент Владимир Зеленский.

"Это многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что организация олицетворяет. Это требует соответствующей международной мощной реакции", – подчеркнул президент.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter назвал эту атаку "отвратительным актом варварства".

"Россия ударила по Киеву крылатыми ракетами как раз тогда, когда генсек ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Болгарии Кирил Петков посещали нашу столицу. Этим отвратительным актом варварства РФ еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру", – написал Кулеба.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что этот удар – очередное доказательство того, что Россия, будучи членом Совбеза ООН, "презирает организацию и пренебрегает своими непосредственными обязанностями".

"Поэтому ей не место в Совбезе", – подчеркнул он. 

Об этом же написал советник главы ОП Михаил Подоляк. 

"Еще позавчера Антониу Гутерриш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните: почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?" – спросил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами вечером 28 апреля, когда в столице находится генсек ООН. 

26 апреля он посещал Москву, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, а 27 апреля прибыл в Киев. В Украине он посетил города под Киевом, которые были освобождены от российских оккупантов, а затем провел встречу с Зеленским.

Теги: Киев, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Антониу Гутерриш, ракета, Андрей Ермак, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Антитіла" анонсировали совместный трек с Эдом Шираном. Названа дата премьеры
"Антитіла" анонсировали совместный трек с Эдом Шираном. Названа дата премьеры
  "Россияне делали премии, а наши артисты носились за теми премиями, сея "русский мир". Федишин рассказала, кого из коллег считает предателями
  "Россияне делали премии, а наши артисты носились за теми премиями, сея "русский мир". Федишин рассказала, кого из коллег считает предателями
  "Разве может быть, чтобы девочек насиловали на глазах семьи? К сожалению, да". Амаль Клуни рассказала о преступлениях РФ в Украине
  "Разве может быть, чтобы девочек насиловали на глазах семьи? К сожалению, да". Амаль Клуни рассказала о преступлениях РФ в Украине
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак показал встречу с их 10-летней дочерью в Турции
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак показал встречу с их 10-летней дочерью в Турции
Вероятная любовница Путина Кабаева пригрозила деградацией мирового спорта без России
Вероятная любовница Путина Кабаева пригрозила деградацией мирового спорта без России
David Axelrod посвятил песню "Я повернусь" всем, кто защищает Украину. Видео
David Axelrod посвятил песню "Я повернусь" всем, кто защищает Украину. Видео
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий"
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий"
Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина
Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина
Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты
Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты
"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж
"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж
"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить
"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить
  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что
  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что
"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой
"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу
"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу
Сын Повалий обнародовал песню, которую написал после начала войны на Донбассе
Сын Повалий обнародовал песню, которую написал после начала войны на Донбассе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (750299)
2
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (270448)
3
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (54278)
4
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (48534)
5
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (26172)
6
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (25825)
7
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (22056)
8
"Когда же вы все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом (21334)
 
 
 
 