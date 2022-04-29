В ООН готовят выплаты наличными для 2 млн украинцев – Гутерриш

"Мы готовы предоставлять наличные выплаты: к концу мая – 1,3 млн, к августу – 2 млн человек, но это будет в координации с украинским правительством", – сказал Гутерриш.

Он уточнил, что это уникальная ситуация, поскольку обычно организация выплачивает деньги только в тех странах, где правительство не в состоянии выполнить эту функцию.

"Это нетипичная для ООН гуманитарная операция, поскольку в Украине есть функционирующее правительство, система власти. Поэтому наша задача – не заменить, а поддержать правительство", – пояснил Гутерриш.

Также он отметил, что ООН будет оказывать Украине и другую помощь.

"По состоянию на сегодняшний день уже обеспечено предоставление гуманитарной помощи 3,4 млн граждан в Украине, и мы готовы и намерены охватить до конца августа 8,7 млн человек… В условиях худшего сценария 25 млн человек могут нуждаться в гуманитарной помощи до конца года. Надеюсь, этот сценарий останется на бумаге, но мы готовы", – резюмировал генсек ООН.

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