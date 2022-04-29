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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ООН готовят выплаты наличными для 2 млн украинцев – Гутерриш

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Гутерриш: Это нетипичная для ООН гуманитарная операция
Гутерриш: Это нетипичная для ООН гуманитарная операция
Фото: ЕРА

Организация Объединенных Наций планирует предоставить наличные выплаты 2 млн украинцев, пострадавшим от российской агрессии. Об этом генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 28 апреля на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, видео которого в Facebook опубликовал Офис президента.

"Мы готовы предоставлять наличные выплаты: к концу мая – 1,3 млн, к августу – 2 млн человек, но это будет в координации с украинским правительством", – сказал Гутерриш.

Он уточнил, что это уникальная ситуация, поскольку обычно организация выплачивает деньги только в тех странах, где правительство не в состоянии выполнить эту функцию.

"Это нетипичная для ООН гуманитарная операция, поскольку в Украине есть функционирующее правительство, система власти. Поэтому наша задача – не заменить, а поддержать правительство", – пояснил Гутерриш.

Также он отметил, что ООН будет оказывать Украине и другую помощь.

"По состоянию на сегодняшний день уже обеспечено предоставление гуманитарной помощи 3,4 млн граждан в Украине, и мы готовы и намерены охватить до конца августа 8,7 млн человек… В условиях худшего сценария 25 млн человек могут нуждаться в гуманитарной помощи до конца года. Надеюсь, этот сценарий останется на бумаге, но мы готовы", – резюмировал генсек ООН.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1048551962755092/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский говорил 16 апреля, что дефицит государственного бюджета Украины составляет €7 млрд ежемесячно. Советник президента Олег Устенко 17 апреля рассказал, что Украина ведет со странами G7 переговоры о предоставлении $50 млрд помощи.

По данным министра финансов Сергея Марченко на 7 апреля, Украина получила около €3 млрд финансовой помощи от партнеров – как кредитной, так и безвозвратной – и ведет переговоры о большей помощи. 8 апреля МВФ согласовал открытие спецсчета для направления денег стран-доноров Украине.

Теги: Россия, Украина, ООН, помощь, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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