В ООН готовят выплаты наличными для 2 млн украинцев – Гутерриш

"Мы готовы предоставлять наличные выплаты: к концу мая – 1,3 млн, к августу – 2 млн человек, но это будет в координации с украинским правительством", – сказал Гутерриш.
Он уточнил, что это уникальная ситуация, поскольку обычно организация выплачивает деньги только в тех странах, где правительство не в состоянии выполнить эту функцию.
"Это нетипичная для ООН гуманитарная операция, поскольку в Украине есть функционирующее правительство, система власти. Поэтому наша задача – не заменить, а поддержать правительство", – пояснил Гутерриш.
Также он отметил, что ООН будет оказывать Украине и другую помощь.
"По состоянию на сегодняшний день уже обеспечено предоставление гуманитарной помощи 3,4 млн граждан в Украине, и мы готовы и намерены охватить до конца августа 8,7 млн человек… В условиях худшего сценария 25 млн человек могут нуждаться в гуманитарной помощи до конца года. Надеюсь, этот сценарий останется на бумаге, но мы готовы", – резюмировал генсек ООН.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский говорил 16 апреля, что дефицит государственного бюджета Украины составляет €7 млрд ежемесячно. Советник президента Олег Устенко 17 апреля рассказал, что Украина ведет со странами G7 переговоры о предоставлении $50 млрд помощи.
По данным министра финансов Сергея Марченко на 7 апреля, Украина получила около €3 млрд финансовой помощи от партнеров – как кредитной, так и безвозвратной – и ведет переговоры о большей помощи. 8 апреля МВФ согласовал открытие спецсчета для направления денег стран-доноров Украине.