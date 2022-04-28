Россию исключили из состава Всемирной туристической организации ООН

За проголосовали 40 стран, против – 11, а именно: Сирия, Беларусь, Казахстан, Никарагуа, Зимбабве, Алжир, Босния и Герцеговина, Северная Корея, Китай, Египет. В комментариях Олеськив добавила, что Турция не принимала участия в заседании, а Швейцария, Израиль, Индонезия и Индия воздержались от голосования.

Также в комментариях к посту Олеськив объяснила, что это решение приостановит развитие туристической отрасли в России.

"Мировое сообщество, которое задает туристические тренды, больше не будет делиться с агрессором своим достоянием и достижениями. Кроме того, этот шаг ВТО ООН лишит Россию мощной площадки для общения и продвижения своих интересов, а также доступа ко многим международным программам", – отметила она.