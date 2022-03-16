Россию исключили из Совета Европы

"Сегодня утром на внеочередном заседании Комитет министров в контексте процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 устава Совета Европы, решил, что Российская Федерация с сегодняшнего дня прекращает быть членом Совета Европы после 26 лет членства", – говорится в релизе.

Флаг РФ сняли с флагштока перед зданием Совета Европы в Страсбурге, сообщил в Telegramпресс-центр Верховной Рады.

Фото: Верховна Рада України / Telegram

Парламентская ассамблея Совета Европы на экстренном заседании 15 марта проголосовала за исключение России из организации из-за ее вторжения в Украину.

ПАСЕ осудила российскую агрессию против Украины, подчеркнув, что вторжение является нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии новой Европы и квалифицируется как преступление против мира в соответствии с Нюрнбергской хартией. Кроме того, в резолюции ПАСЕ впервые назвала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

За несколько часов до этого вице-президент российской Госдумы, пропагандист Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы "по собственной воле".

Война России против Украины. Главное