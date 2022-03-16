Россию исключили из Совета Европы

"Сегодня утром на внеочередном заседании Комитет министров в контексте процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 устава Совета Европы, решил, что Российская Федерация с сегодняшнего дня прекращает быть членом Совета Европы после 26 лет членства", – говорится в релизе.
Флаг РФ сняли с флагштока перед зданием Совета Европы в Страсбурге, сообщил в Telegramпресс-центр Верховной Рады.
Парламентская ассамблея Совета Европы на экстренном заседании 15 марта проголосовала за исключение России из организации из-за ее вторжения в Украину.
ПАСЕ осудила российскую агрессию против Украины, подчеркнув, что вторжение является нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии новой Европы и квалифицируется как преступление против мира в соответствии с Нюрнбергской хартией. Кроме того, в резолюции ПАСЕ впервые назвала Приднестровье оккупированной РФ территорией.
За несколько часов до этого вице-президент российской Госдумы, пропагандист Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы "по собственной воле".
Война России против Украины. Главное
Российская Федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
25 февраля 2022 года, на следующий день после вторжения российских войск в Украину, Совет Европы приостановил членство России в организации. 10 марта МИД РФ заявил, что Москва больше не планирует участвовать в работе СЕ.