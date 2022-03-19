"Страна-террорист". Рада добивается, чтобы РФ исключили из всех международных и межпарламентских организаций

Об этом сообщила 18 марта вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, комментируя заявление главы Европарламента Роберты Метсолы о том, что дипломатическому и правительственному персоналу России и Беларуси запрещен вход в помещения Европарламента.
Кондратюк поблагодарила Метсолу за позицию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 марта Россию исключили из Совета Европы после 26 лет членства. За несколько часов до этого вице-президент российской Госдумы, пропагандист Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы "по собственной воле".