"Страна-террорист". Рада добивается, чтобы РФ исключили из всех международных и межпарламентских организаций

В Раде поблагодарили главу Европарламента за решение не допускать представителей Кремля Фото: depositphotos.com

Об этом сообщила 18 марта вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, комментируя заявление главы Европарламента Роберты Метсолы о том, что дипломатическому и правительственному персоналу России и Беларуси запрещен вход в помещения Европарламента.

Кондратюк поблагодарила Метсолу за позицию.

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