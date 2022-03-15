Украину покинули порядка 20 нардепов – Корниенко

Корниенко: Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать. Около 20 народных депутатов не в Украине" Фото: sluga-narodu.com

"Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать. Около 20 народных депутатов не в Украине", – сказал Корниенко.

Он не стал конкретизировать представителей каких парламентских фракций сейчас нет в стране.

"Скажем так… Это депутаты, которые и до этого проявляли свои непатриотические проявления, голосования и так далее. Но надо различать, у нас девять депутатов сейчас в Совете Европы, они в командировке, они вернутся", – заявил Корниенко.

Нардеп высказал ожидание, что когда закон о коллаборантах вступит в силу, Служба безопасности Украины сможет занять нардепами-предателями.

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