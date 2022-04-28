Во время пребывания генсека ООН в Киеве в город полетели пять ракет. Это многое говорит о желании РФ унизить ООН – Зеленский

"Российская армия в Украине сознательно и без сомнений растоптала все, на чем был основан глобальный порядок после Второй мировой войны. Устав ООН, международные конвенции, декларации, права людей и государств... Все, что должно гарантировать свободу и безопасность в мире, просто разрушено российскими агрессивными действиями", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что российская армия продолжает бомбардировку позиций защитников Мариуполя, несмотря на то, что в Москве заявили о якобы прекращении огня.

"Это военное преступление, которое российские военные совершают буквально на виду во всем мире. Российские удары по Мариуполю не прекращались даже тогда, когда генеральный секретарь ООН был на переговорах в Москве. И сегодня – сразу после завершения наших переговоров [с генсеком ООН] в Киеве в город полетели российские ракеты. Пять ракет. И это многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что Организация олицетворяет. Это требует соответствующей международной мощной реакции", – подчеркнул Зеленский.