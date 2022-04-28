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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время пребывания генсека ООН в Киеве в город полетели пять ракет. Это многое говорит о желании РФ унизить ООН – Зеленский

Гутерриш в Киеве встречался с Зеленским
Гутерриш в Киеве встречался с Зеленским
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский удар крылатыми ракетами по Киеву в то время, когда там находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говорит "о настоящем отношении России к глобальным институциям". Об этом президент сказал в вечернем обращении 28 апреля, опубликованном Офисом президента.

"Российская армия в Украине сознательно и без сомнений растоптала все, на чем был основан глобальный порядок после Второй мировой войны. Устав ООН, международные конвенции, декларации, права людей и государств... Все, что должно гарантировать свободу и безопасность в мире, просто разрушено российскими агрессивными действиями", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что российская армия продолжает бомбардировку позиций защитников Мариуполя, несмотря на то, что в Москве заявили о якобы прекращении огня. 

"Это военное преступление, которое российские военные совершают буквально на виду во всем мире. Российские удары по Мариуполю не прекращались даже тогда, когда генеральный секретарь ООН был на переговорах в Москве. И сегодня – сразу после завершения наших переговоров [с генсеком ООН] в Киеве в город полетели российские ракеты. Пять ракет. И это многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что Организация олицетворяет. Это требует соответствующей международной мощной реакции", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, российские ракетные удары по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим украинским городам свидетельствуют, что нельзя расслабляться и думать, будто война уже заканчивается. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/3235499570107195/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Обстрел Киева и области 28 апреля произошел, когда в столице находится генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. 26 апреля он посещал Москву, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, а 27 апреля прибыл в Киев. Сегодня он посетил города под Киевом, которые были освобождены от российских оккупантов, а затем провел встречу с Зеленским. 

Теги: ООН, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Антониу Гутерриш, ракета, российские военные
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