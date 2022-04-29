Россия нанесла ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области – глава ОВА

"Сегодня вечером во время воздушной тревоги враг снова атаковал наше государство. Ракеты русского мира не забыли и о Хмельницкой области. Произошел ракетный удар по инфраструктурному объекту в одной из территориальных общин Шепетовского района", – написал он.
Гамалий отметил, что спасатели уже потушили пожар. Последствия попадания ликвидируют.
Россия атаковала ракетами объекты в Хмельницкой области и раньше, в частности, 2-го и 12 апреля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вечером 28 апреля Россия ударила ракетами по Киеву, Фастову Киевской области, Одессе. Часть ракет была уничтожена ПВО.
Обстрел Киева произошел, когда в столице находился генсек ООН Антониу Гутерриш. В этот день Киев посещал также премьер-министр Болгарии Кирил Петков.
По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одна из ракет попала в жилой дом. По предварительной информации ГСЧС, пострадало 10 человек.