Россия нанесла ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области – глава ОВА

Гамалий: Ракеты русского мира не забыли и о Хмельницкой области Фото: adm-km.gov.ua

"Сегодня вечером во время воздушной тревоги враг снова атаковал наше государство. Ракеты русского мира не забыли и о Хмельницкой области. Произошел ракетный удар по инфраструктурному объекту в одной из территориальных общин Шепетовского района", – написал он.

Гамалий отметил, что спасатели уже потушили пожар. Последствия попадания ликвидируют.

Россия атаковала ракетами объекты в Хмельницкой области и раньше, в частности, 2-го и 12 апреля.

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