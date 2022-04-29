В результате обстрела Киева частично разрушен жилой дом, пострадало 10 человек – ГСЧС

"28 апреля в 20.13 в ГСЧС в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением первого и второго этажей", – говорится в сообщении.

Пожар захватил около 100 м², спасатели потушили его в 21.25.

По предварительным данным, спасли пять человек, пострадало 10 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ликвидировали последствия обстрела 98 спасателей.

Видео пожара опубликовало также издание "Бабель".

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