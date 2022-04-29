В результате обстрела Киева частично разрушен жилой дом, пострадало 10 человек – ГСЧС

"28 апреля в 20.13 в ГСЧС в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением первого и второго этажей", – говорится в сообщении.
Пожар захватил около 100 м², спасатели потушили его в 21.25.
По предварительным данным, спасли пять человек, пострадало 10 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ликвидировали последствия обстрела 98 спасателей.
Видео пожара опубликовало также издание "Бабель".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами вечером 28 апреля, когда в столице находится генсек ООН Антониу Гутерриш. В этот день Киев посещал также премьер-министр Болгарии Кирил Петков.
По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой дом.