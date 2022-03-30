В Хмельницкой области с украинского истребителя сбили ракету российских оккупантов

Воздушные силы Украины сообщают, что с каждым днем сбивают все больше ракет оккупантов, используя все вооружение, в том числе ПЗРК Фото: Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України / Faсebook

"Сбиваем ракеты оккупанта и с земли, и с воздуха. Сегодня ночью одна из крылатых ракет оккупанта, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области, была сбита ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с каждым днем с начала полномасштабной войны с Россией украинские Воздушные силы сбивают все больше ракет оккупантов, используя все вооружение, в том числе ПЗРК.

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