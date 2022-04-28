Болгария поддержит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующем заседании Европейского совета – Зеленский

По словам Зеленского, на сегодняшних переговорах с Петковым отдельно уделили внимание движению Украины в ЕС.

"В феврале на встрече в Мюнхене мы подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Сегодня же я получил заверение, что Болгария поддержит решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз на следующем заседании Европейского совета. Я очень рад, что наши партнеры признают то, что Украина заслуживает и уже заслужила ускоренную процедуру вступления нашего государства в ЕС", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил Петкова за четкую и последовательную поддержку европейского будущего Украины, а также поддержку санкционной политики Евросоюза, необходимой, чтобы заставить РФ искать мира.

Президент также выразил благодарность Болгарии за то, что она предоставила приют 90 тыс. беженцев из Украины.

В свою очередь Петков подчеркнул, что Болгария поддерживает вступление Украины в ЕС.

"Для Болгарии очень важно, чтобы Украина видела четкий путь к ЕС. Нам пришло время сказать, что Украина является частью европейской семьи, и мы должны дать четкий знак и четкий путь как можно скорее. У вас есть сильный голос Болгарии, когда мы встречаемся со многими европейскими коллегами", – заявил он.