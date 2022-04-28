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Болгария поддержит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующем заседании Европейского совета – Зеленский

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Зеленский поблагодарил Петкова за поддержку европейского будущего Украины
Зеленский поблагодарил Петкова за поддержку европейского будущего Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Болгария поддержит решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом он сказал 28 апреля на совместном брифинге с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Зеленского, на сегодняшних переговорах с Петковым отдельно уделили внимание движению Украины в ЕС. 

"В феврале на встрече в Мюнхене мы подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Сегодня же я получил заверение, что Болгария поддержит решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз на следующем заседании Европейского совета. Я очень рад, что наши партнеры признают то, что Украина заслуживает и уже заслужила ускоренную процедуру вступления нашего государства в ЕС", – заявил Зеленский.

Он поблагодарил Петкова за четкую и последовательную поддержку европейского будущего Украины, а также поддержку санкционной политики Евросоюза, необходимой, чтобы заставить РФ искать мира. 

Президент также выразил благодарность Болгарии за то, что она предоставила приют 90 тыс. беженцев из Украины. 

В свою очередь Петков подчеркнул, что Болгария поддерживает вступление Украины в ЕС.

"Для Болгарии очень важно, чтобы Украина видела четкий путь к ЕС. Нам пришло время сказать, что Украина является частью европейской семьи, и мы должны дать четкий знак и четкий путь как можно скорее. У вас есть сильный голос Болгарии, когда мы встречаемся со многими европейскими коллегами", – заявил он.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/714750033299033/

Контекст:

28 февраля, после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС – на нем было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.

Теги: Болгария, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Евросоюз, ЕС, Кирил Петков
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