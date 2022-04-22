Украина хочет полноценно вступить в ЕС в 2024 году – министр экономики

"Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь подлинной демократии и свободы", – отметила она.
Министр добавила, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского союза уже в 2024 году.
Также она считает, что Украина должна получить полный доступ к рынкам стран G7 и Евросоюза.
"То есть для наших товаров правительства этих стран должны отменить все квоты и импортные пошлины, в том числе – защитные и антидемпинговые. Таким образом, украинские производители смогут свободно экспортировать свою продукцию на рынки, охватывающие 54% мировой экономики", – добавила она.
28 февраля, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.