Украина хочет полноценно вступить в ЕС в 2024 году – министр экономики

В феврале Украина подала заявку на вступление в Европейский союз Фото: depositphotos.com

"Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь подлинной демократии и свободы", – отметила она.

Министр добавила, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского союза уже в 2024 году.

Также она считает, что Украина должна получить полный доступ к рынкам стран G7 и Евросоюза.

"То есть для наших товаров правительства этих стран должны отменить все квоты и импортные пошлины, в том числе – защитные и антидемпинговые. Таким образом, украинские производители смогут свободно экспортировать свою продукцию на рынки, охватывающие 54% мировой экономики", – добавила она.