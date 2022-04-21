При участии европарламентариев в Киеве официально открыли Европейский дом – Кличко

"Сегодня в мэрии Киева произошло очень символическое событие – вместе с делегацией европарламентариев и сенаторов Французской республики, научных и общественных деятелей Европы, мы открыли Европейский Дом – European Working Place “WeEurope” и подняли на Крещатике, возле помещения Киевского городского совета флаг Евросоюза. Мы создаем его как место для встреч и дискуссий, способствующих европейской интеграции Украины. Для реализации проектов для помощи Киеву и Украине. – Политической, экономической помощи, проектов по развитию демократии", – сообщил Кличко.
Мэр Киева выразил надежду, что Украина станет полноправным членом ЕС в кратчайшие сроки.
"Я надеюсь, что руководители и народы государств Евросоюза убедились, что сильная и стабильная Европа невозможна без сильной и успешной Украины. Мы настроены быстро преодолеть путь к полноправному членству в ЕС. Достигнуть всех необходимых критериев", – отметил мэр Киева.
28 февраля, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.