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"Болгария не продается". Министр энергетики заявил, что рассчитывает на поставки газа из ЕС взамен российского

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"Газпром" сообщил 27 апреля, что полностью приостановил поставки газа компании "Булгаргаз" (Болгария)
"Газпром" сообщил 27 апреля, что полностью приостановил поставки газа компании "Булгаргаз" (Болгария)
Фото: EPA

Болгария надеется, что альтернативные маршруты и поставки природного газа взамен российского будут обеспечены на уровне Европейского союза. Об этом 27 апреля заявил министр энергетики Александр Николов, пишет Associated Press.

"Газпром" сообщил в Telegram 27 апреля, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 марта.

"В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом, – говорится в сообщении. – Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем".

По словам Николова, болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства перед "Газпромом" – произвела все платежи по действующему контракту своевременно и в соответствии с его условиями. Кроме того, Болгария авансом оплатила поставки газа в апреле, а это свидетельствует о том, что "Газпром" нарушил свой контракт, добавил министр энергетики.

По его мнению, уже "очевидно, что газ используется как политический инструмент".

Николов отметил, что "пока он министр, Болгария не будет вести переговоры под давлением".

Болгария "не продается и не уступает ни одному торговому партнеру", подчеркнул он.

В то же время Николов сказал, что на текущий момент российский газ все еще поступает.

Контекст:

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить в рублях.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада – отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Польша, Слования, и Евросоюз.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление "Газпрома" о приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу очередной попыткой шантажа Евросоюза со стороны РФ. Она отметила, что в ЕС "готовы к такому сценарию" и готовят "координированный ответ". "Европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с пострадавшими государствами-членами", – заверила фон дер Ляйен.

Теги: Газпром, Россия, газ, Болгария, энергетика, правительство, маршрут, Газпром экспорт, транзит, шантаж, Евросоюз, российский газ, давление, ЕС
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