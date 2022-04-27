"Болгария не продается". Министр энергетики заявил, что рассчитывает на поставки газа из ЕС взамен российского

"Газпром" сообщил в Telegram 27 апреля, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 марта.

"В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом, – говорится в сообщении. – Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем".

По словам Николова, болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства перед "Газпромом" – произвела все платежи по действующему контракту своевременно и в соответствии с его условиями. Кроме того, Болгария авансом оплатила поставки газа в апреле, а это свидетельствует о том, что "Газпром" нарушил свой контракт, добавил министр энергетики.

По его мнению, уже "очевидно, что газ используется как политический инструмент".

Николов отметил, что "пока он министр, Болгария не будет вести переговоры под давлением".

Болгария "не продается и не уступает ни одному торговому партнеру", подчеркнул он.

В то же время Николов сказал, что на текущий момент российский газ все еще поступает.