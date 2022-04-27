Россия предупредила Болгарию и Польшу о прекращении поставок газа с 27 апреля

В Болгарии и Польше потребление газа не ограничивают Фото: ЕРА

"Газпром" сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. [...] В настоящее время передаточная инфраструктура под управлением "Газ-Систем" работает бесперебойно. Национальная газотранспортная система снабжается на постоянной основе за счет других вводов в газовую систему, осуществляется закачка подземных хранилищ газа, а топливо передается потребителям в соответствии с текущей потребностью", – говорится в сообщении.

В PGNiG отметили, что "баланс дополняется собственной добычей газа и запасами топлива, накопленными в подземных хранилищах газа", уровень заполнения складов составляет около 80%, что "значительно выше, чем в соответствующий период прошлых лет".

О прекращении "Газпромом" с 27 апреля поставок российского газа сообщило 26 апреля в Facebook министерство энергетики Болгарии.

В "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года. Болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами", – заявили в ведомстве.

Власти Болгарии отметили, что проанализировали ситуацию и установили, "что новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, не соответствует действующему контракту до конца этого года и создает значительные риски для Болгарии".

"Министерство энергетики, Болгарский энергетический холдинг, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" предприняли шаги по поиску альтернативных способов поставки природного газа и урегулированию ситуации. В настоящее время никаких ограничительных мер для потребления в Болгарии не требуется", – объяснили в минэкономики.