Россия предупредила Болгарию и Польшу о прекращении поставок газа с 27 апреля

"Газпром" сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. [...] В настоящее время передаточная инфраструктура под управлением "Газ-Систем" работает бесперебойно. Национальная газотранспортная система снабжается на постоянной основе за счет других вводов в газовую систему, осуществляется закачка подземных хранилищ газа, а топливо передается потребителям в соответствии с текущей потребностью", – говорится в сообщении.
В PGNiG отметили, что "баланс дополняется собственной добычей газа и запасами топлива, накопленными в подземных хранилищах газа", уровень заполнения складов составляет около 80%, что "значительно выше, чем в соответствующий период прошлых лет".
О прекращении "Газпромом" с 27 апреля поставок российского газа сообщило 26 апреля в Facebook министерство энергетики Болгарии.
В "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года. Болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами", – заявили в ведомстве.
Власти Болгарии отметили, что проанализировали ситуацию и установили, "что новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, не соответствует действующему контракту до конца этого года и создает значительные риски для Болгарии".
"Министерство энергетики, Болгарский энергетический холдинг, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" предприняли шаги по поиску альтернативных способов поставки природного газа и урегулированию ситуации. В настоящее время никаких ограничительных мер для потребления в Болгарии не требуется", – объяснили в минэкономики.
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.
"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южная Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.
Страны "Большой семерки" – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада – отказались платить рублями за газ. Также против выступили Польша, Слования, и Евросоюз.