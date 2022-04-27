ГОРДОН
 
 
МИР

Россия предупредила Болгарию и Польшу о прекращении поставок газа с 27 апреля

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Болгарии и Польше потребление газа не ограничивают
В Болгарии и Польше потребление газа не ограничивают
Фото: ЕРА

Российская государственная компания "Газпром" предупредила польскую государственную нефтегазовую компанию PGNiG, что с 27 апреля поставки российского газа в Польшу будут прекращены. Об этом PGNiG проинформировала 26 апреля.

"Газпром" сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля. [...] В настоящее время передаточная инфраструктура под управлением "Газ-Систем" работает бесперебойно. Национальная газотранспортная система снабжается на постоянной основе за счет других вводов в газовую систему, осуществляется закачка подземных хранилищ газа, а топливо передается потребителям в соответствии с текущей потребностью", – говорится в сообщении.

В PGNiG отметили, что "баланс дополняется собственной добычей газа и запасами топлива, накопленными в подземных хранилищах газа", уровень заполнения складов составляет около 80%, что "значительно выше, чем в соответствующий период прошлых лет".

О прекращении "Газпромом" с 27 апреля поставок российского газа сообщило 26 апреля в Facebook министерство энергетики Болгарии.

В "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года. Болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами", – заявили в ведомстве.

Власти Болгарии отметили, что проанализировали ситуацию и установили, "что новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, не соответствует действующему контракту до конца этого года и создает значительные риски для Болгарии".

"Министерство энергетики, Болгарский энергетический холдинг, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" предприняли шаги по поиску альтернативных способов поставки природного газа и урегулированию ситуации. В настоящее время никаких ограничительных мер для потребления в Болгарии не требуется", – объяснили в минэкономики.

https://www.facebook.com/me.government.bg/posts/143211701558039

Контекст:

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южная Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада – отказались платить рублями за газ. Также против выступили Польша, Слования, и Евросоюз.

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Польша, газ, Болгария, энергетика, Министерство энергетики, PGNiG
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летний Дмитрий Ступка объяснил, почему во время войны не возвращается из США в Украину
35-летний Дмитрий Ступка объяснил, почему во время войны не возвращается из США в Украину
Хайек снялась для мексиканского Vogue c 14-летней дочерью. Фото
Хайек снялась для мексиканского Vogue c 14-летней дочерью. Фото
Козловский о родственниках в РФ: Я с ними сегодня не общаюсь. Многих проклял
Козловский о родственниках в РФ: Я с ними сегодня не общаюсь. Многих проклял
  Танкович: После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло
  Танкович: После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло
"Мир, очнись! Мариуполь нуждается в помощи". Вакарчук показал, что происходит в окруженном российскими оккупантами военном госпитале
"Мир, очнись! Мариуполь нуждается в помощи". Вакарчук показал, что происходит в окруженном российскими оккупантами военном госпитале
"Мне приятно, что нравятся мои песни, но чтобы так нагло их перепевать?" Билозир пригрозила Поляковой и Матвиенко "письмами счастья" за плагиат
"Мне приятно, что нравятся мои песни, но чтобы так нагло их перепевать?" Билозир пригрозила Поляковой и Матвиенко "письмами счастья" за плагиат
  Польский священник, который спел с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", рассказал, как возникла идея таким образом поддержать Украину
  Польский священник, который спел с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", рассказал, как возникла идея таким образом поддержать Украину
"Долго не хотел об этом говорить". Хименес-Браво сообщил о планах открыть ресторан в Крыму
"Долго не хотел об этом говорить". Хименес-Браво сообщил о планах открыть ресторан в Крыму
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов "Z". Фото
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов "Z". Фото
"Дело в том, что она не в Украине". Козловский прокомментировал заявление Каминской, назвавшей концерты для военных пиром во время чумы
"Дело в том, что она не в Украине". Козловский прокомментировал заявление Каминской, назвавшей концерты для военных пиром во время чумы
  "Когда же вы все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом
  "Когда же вы все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом
Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину
Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину
  31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом
  31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом
"Мы не покидаем страну, наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам". "Друга ріка" отправляется в тур по Европе в поддержку Украины
"Мы не покидаем страну, наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам". "Друга ріка" отправляется в тур по Европе в поддержку Украины
"Дорогая цена за осознание". Бедняков рассказал историю соседа из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира"
"Дорогая цена за осознание". Бедняков рассказал историю соседа из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира"
Вакарчук назвал сумму, которую удалось собрать во время благотворительного концерта группы "Океан Ельзи" "І все буде добре"
Вакарчук назвал сумму, которую удалось собрать во время благотворительного концерта группы "Океан Ельзи" "І все буде добре"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов "Z". Фото (80288)
2
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (28459)
3
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (24068)
4
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (23754)
5
"Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой (22103)
6
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (19438)
7
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (17593)
8
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это? (17282)
 
 
 
 