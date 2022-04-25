В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российскую нефть и газ – Боррель

Боррель: Окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ еще не на столе Фото: EPA

По словам Борреля, остановка импорта нефти и газа или штрафные пошлины на их поставки были бы важны, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина и посадить его за стол переговоров.

"Но на данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу", – добавил дипломат.

Боррель также отметил, что некоторые страны "очень четко" заявили, что не поддержат такие санкции.

"Поэтому окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ еще не на столе", – заявил политик.

Глава европейской дипломатии заявил, что этот вопрос будут обсуждать на следующем саммите лидеров ЕС 30–31 мая.

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