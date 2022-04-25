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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российскую нефть и газ – Боррель

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Боррель: Окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ еще не на столе
Боррель: Окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ еще не на столе
Фото: EPA

Среди стран Европейского союза пока нет единства в вопросе введения эмбарго на поставки газа и нефти из России. Об этом в интервью Die Welt, которое вышло 25 апреля, сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам Борреля, остановка импорта нефти и газа или штрафные пошлины на их поставки были бы важны, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина и посадить его за стол переговоров.

"Но на данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу", – добавил дипломат.

Боррель также отметил, что некоторые страны "очень четко" заявили, что не поддержат такие санкции.

"Поэтому окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ еще не на столе", – заявил политик.

Глава европейской дипломатии заявил, что этот вопрос будут обсуждать на следующем саммите лидеров ЕС 30–31 мая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа. В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против энергетического сектора РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: газ, санкции, нефть, эмбарго, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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