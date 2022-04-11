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Сийярто заявил, что Венгрия будет оплачивать российский газ, "не нарушая санкции ЕС"

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Сийярто рассказал, как Венгрия будет платить за российский газ
Сийярто рассказал, как Венгрия будет платить за российский газ
Фото: EPA

Венгрия будет оплачивать российский газ "без нарушения санкций" Евросоюза. Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 апреля после заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге 11 апреля, пишет Index.

Комментируя возможность оплаты российского газа в рублях, Сийярто заявил, что исходя из договорных отношений между дочерней структурой MVM CEEnergy и дочерней структурой "Газпрома" "Газпромэкспорт", "возможна оплата поставленного природного газа без нарушения брюссельских санкций".

По его словам, будут созданы два счета в "Газпромбанке" – в евро и в рублях. Венгерское правительство будет перечислять деньги банку в евро, а банк будет конвертировать их в рубли и перечислять "Газпромэкспорту".

6 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ рублями, "если об этом попросит Россия".

В июле 2021 года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.

Контекст:

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями. Решение вступило в силу с 1 апреля.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны ЕС, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южная Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада – отказались платить рублями за газ. Также против выступили Польша и Словакия, а затем и весь Евросоюз.

30 марта после разговора канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным в ФРГ заявили, что договоренности G7 об оплате газа РФ только долларами и евро остаются в силе. РФ предложила схему, согласно которой платежи в евро будут переводиться в неподсанкционный "Газпромбанк", затем банк конвертирует оплату в рубли.

В минфине РФ заявляли также, что поскольку из-за санкций лишились доступа к половине своих золотовалютных резервов, то будут платить долги "недружественным" странам в рублях. Однако после этого российское правительство отчиталось о выплате по внешнему долгу в иностранной валюте, избежав суверенного дефолта.

Теги: Россия, газ, санкции, Венгрия, рубль, война России против Украины
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