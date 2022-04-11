Сийярто заявил, что Венгрия будет оплачивать российский газ, "не нарушая санкции ЕС"

Сийярто рассказал, как Венгрия будет платить за российский газ Фото: EPA

Комментируя возможность оплаты российского газа в рублях, Сийярто заявил, что исходя из договорных отношений между дочерней структурой MVM CEEnergy и дочерней структурой "Газпрома" "Газпромэкспорт", "возможна оплата поставленного природного газа без нарушения брюссельских санкций".

По его словам, будут созданы два счета в "Газпромбанке" – в евро и в рублях. Венгерское правительство будет перечислять деньги банку в евро, а банк будет конвертировать их в рубли и перечислять "Газпромэкспорту".

6 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ рублями, "если об этом попросит Россия".

В июле 2021 года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года.