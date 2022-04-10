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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОП уверены, что Венгрия не будет препятствовать вступлению Украины в ЕС

Жовква: Я бы не говорил, что Венгрия сейчас собирается что-то блокировать на европейском треке для Украины
Жовква: Я бы не говорил, что Венгрия сейчас собирается что-то блокировать на европейском треке для Украины
Фото: president.gov.ua

Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква уверен, что Венгрия не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Об этом он заявил в интервью "Европейской правде", которое вышло 10 апреля.

"Я бы не говорил, что Венгрия сейчас собирается что-то блокировать на европейском треке для Украины. По крайней мере, мы не наблюдаем таких признаков, и мы надеемся, что такого не будет. По НАТО была совсем другая история (из-за несогласия с принятием в Украине закона об образовании Венгрия блокировала заседания комиссии Украина – НАТО. – "ГОРДОН"). Но по ЕС будем надеяться, что хватит совести, мудрости для того, чтобы это движение Украины не сдерживать... Не было сигналов о каком-либо сдерживании, поэтому мы и не ожидаем никакого деконструктива на этом треке", – сказал он.

Контекст:

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.

После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского. В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ".

5 апреля Зеленский сказал, что пытался найти общий язык с Орбаном, но тот боится влияния России. Президент Украины не считает Будапешт союзником Киева. На следующий день МИД Венгрии вызвал украинского посла Любовь Непоп.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Венгрия, евроинтеграция, Евросоюз, Офис президента Украины, Игорь Жовква
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