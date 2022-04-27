Заявление "Газпрома" о приостановке поставок газа – очередная попытка шантажа, ЕС готовит ответ РФ – глава Еврокомиссии

Об этом 27 апреля в Twitter заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Газпром" сообщил в Telegram 27 апреля, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 марта.

"В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом, – говорится в сообщении. – Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем".

В Евросоюзе "готовы к такому сценарию", отметила фон дер Ляйен.

"Заявление "Газпрома" – очередная попытка России шантажировать нас газом… Мы готовим координированный ответ ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с пострадавшими государствами-членами", – написала глава Еврокомиссии.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

В заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, фон дер Ляйен назвала попытку России "использовать газ в качестве инструмента шантажа" – "неоправданной и неприемлемой".

"Это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа… Мы работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и максимально возможные уровни хранения по всему ЕС", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, государства-члены ЕС "разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств именно для такого сценария".