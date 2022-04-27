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Заявление "Газпрома" о приостановке поставок газа – очередная попытка шантажа, ЕС готовит ответ РФ – глава Еврокомиссии

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"Газпром" сообщил 27 апреля, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша)
"Газпром" сообщил 27 апреля, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша)
Фото: EPA

Заявление российского газового монополиста компании "Газпром" о приостановке поставок газа является очередной попыткой шантажа Европейского союза со стороны РФ.

Об этом 27 апреля в Twitter заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Газпром" сообщил в Telegram 27 апреля, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 марта.

"В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом, – говорится в сообщении. – Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем".

В Евросоюзе "готовы к такому сценарию", отметила фон дер Ляйен.

"Заявление "Газпрома" – очередная попытка России шантажировать нас газом… Мы готовим координированный ответ ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с пострадавшими государствами-членами", – написала глава Еврокомиссии.

В заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, фон дер Ляйен назвала попытку России "использовать газ в качестве инструмента шантажа" – "неоправданной и неприемлемой".

"Это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа… Мы работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и максимально возможные уровни хранения по всему ЕС", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, государства-члены ЕС "разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств именно для такого сценария".

Контекст:

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южная Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада – отказались платить рублями за газ. Также против выступили Польша, Слования, и Евросоюз.

Теги: Газпром, Россия, Польша, газ, Болгария, Еврокомиссия, Газпром экспорт, транзит, шантаж, Урсула фон дер Ляйен, пострадавшие, Евросоюз, российский газ, PGNiG, ЕС
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