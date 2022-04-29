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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генсек ООН шокирован тем, что РФ обстреляла Киев во время его визита – BBC

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Гутерриш 28 апреля посетил Киев и Киевскую область. Вечером Россия нанесла по украинской столице ракетный удар
Гутерриш 28 апреля посетил Киев и Киевскую область. Вечером Россия нанесла по украинской столице ракетный удар
Фото: António Guterres / Twitter

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что шокирован ракетным обстрелом Киева во время его визита. Об этом он сказал в интервью BBC, сообщил в Twitter журналист Бен Браун.

"Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом [Украины Владимиром] Зеленским", – написал Браун. 

Журналист отметил, что украинские официальные лица называют этот обстрел "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами вечером 28 апреля, когда в столице находился генсек ООН. В этот день Киев посещал также премьер-министр Болгарии Кирил Петков. 

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой дом.

По предварительной информации ГСЧС, в результате обстрела пострадало 10 человек.

Теги: Киев, ООН, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Антониу Гутерриш, ракета
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