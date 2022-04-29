Генсек ООН шокирован тем, что РФ обстреляла Киев во время его визита – BBC

"Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом [Украины Владимиром] Зеленским", – написал Браун.
Журналист отметил, что украинские официальные лица называют этот обстрел "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы".
UN Secretary General tells me he’s shocked by Russia carrying out a missile attack on Kyiv while he’s on the city for talks with President Zelensky. Ukraine calls it a ‘heinous act of barbarism’ - and a ‘postcard from Moscow’ pic.twitter.com/4ecfbVdk6f— Ben Brown (@BenBrownBBC) April 28, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами вечером 28 апреля, когда в столице находился генсек ООН. В этот день Киев посещал также премьер-министр Болгарии Кирил Петков.
По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой дом.
По предварительной информации ГСЧС, в результате обстрела пострадало 10 человек.