Подоляк связал происходящее в Брянске, Белгороде и в Черном море с кармой за убийства украинских детей

"Белгород, "Москва", Брянск. Постоянные "производственные эксцессы". И как здесь не поверить в карму за убийства украинских детей? Интересно другое. Многие еще готовы закрывать глаза на финансирование терроризма, покупая российскую нефть. Но должна ли Европа зависеть от страны, где все постепенно самоуничтожается?" – написал он.

Бєлгород, «Москва», Брянськ. Постійні «виробничі ексцеси». І як тут не повірити в карму за вбивства * дітей? Цікаво інше. Багато хто ще готовий заплющувати очі на фінансування тероризму, купуючи * нафту. Та чи має Європа залежати від країни, де все поступово самознищується?

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Источники "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В ночь на 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Местные власти заявляли, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

13 апреля Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун". Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма", но не признало, что был ракетный удар. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что с крейсера спасли 58 человек из 510, которые там находились.

В ночь на 25 апреля в Фокинском районе Брянска (РФ), который находится недалеко от границы с Украиной, произошел пожар на территории нефтебазы, а через несколько минут загорелось хранилище горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей. Местные жители говорят, перед пожаром были взрывы.