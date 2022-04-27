"Украинцы имеют право защищаться". Джонсон не исключил возможность использования Украиной британского оружия по целям в РФ

Ведущий спросил о мнении Джонсона относительно возможного использования британского оружия против целей в России и упомянул взрывы и пожары на российских нефтебазах, произошедшие в последние дни.
"Мы не хотим, чтобы кризис выходил за пределы Украины. Но украинцы, как сказал Хиппи, имеют право на самооборону. На них нападают с российской территории... они имеют право защищаться и обороняться", – ответил Джонсон.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Источники "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".
1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Местные власти заявляли, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".
Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.
В ночь на 25 апреля в Фокинском районе Брянска, который находится недалеко от границы с Украиной, произошел пожар на территории нефтебазы, а через несколько минут загорелось хранилище горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей. Местные жители говорят, перед пожаром были взрывы.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк связал происходящее в Брянске, Белгороде и в Черном море с кармой за убийства украинских детей.