"Украинцы имеют право защищаться". Джонсон не исключил возможность использования Украиной британского оружия по целям в РФ

Джонсон: Мы не хотим, чтобы кризис выходил за пределы Украины. Но украинцы имеют право на самооборону Фото: ЕРА

Ведущий спросил о мнении Джонсона относительно возможного использования британского оружия против целей в России и упомянул взрывы и пожары на российских нефтебазах, произошедшие в последние дни.

"Мы не хотим, чтобы кризис выходил за пределы Украины. Но украинцы, как сказал Хиппи, имеют право на самооборону. На них нападают с российской территории... они имеют право защищаться и обороняться", – ответил Джонсон.

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