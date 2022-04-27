Великобритания в ближайшие недели предоставит Украине противокорабельные ракеты Brimstone

Отмечается, что на минувшей неделе премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сказал, что Лондон выясняет, на каких платформах можно поставить Украине ракеты Brimstone. Как вариант, в Великобритании изучали возможность их установки на автомобили.
По словам Хиппи, Лондон уже достаточно продвинулся в этих экспериментах, чтобы утверждать, что передаст ракеты Киеву в ближайшие недели.
Самонаводящиеся ракеты Brimstone предназначены для поражения как морских, так и сухопутных целей, обычно их применяют с самолетов, подчеркивает "BBC News Україна". При этом дальность ракет первой модели – до 20 км, второй модификации – до 60 км.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
9 апреля Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора с Зеленским премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, в нее вошли 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон.
26 апреля на встрече глав минобороны и высокопоставленных военных чиновников на базе ВВС США Рамштайн министр обороны Алексей Резников передал сообщение от Украины западным партнерам относительно вооружения, необходимого Киеву для победы в войне против РФ.
В частности, для освобождения временно оккупированных Россией территорий Украина нуждается в противовоздушной обороне и БПЛА, артиллерийских системах, реактивных системах залпового огня, танках, БТР и БМП, военных самолетах, противокорабельных ракетах, подчеркнул Резников.