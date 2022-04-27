Великобритания в ближайшие недели предоставит Украине противокорабельные ракеты Brimstone

Отмечается, что на минувшей неделе премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сказал, что Лондон выясняет, на каких платформах можно поставить Украине ракеты Brimstone. Как вариант, в Великобритании изучали возможность их установки на автомобили.

По словам Хиппи, Лондон уже достаточно продвинулся в этих экспериментах, чтобы утверждать, что передаст ракеты Киеву в ближайшие недели.

Самонаводящиеся ракеты Brimstone предназначены для поражения как морских, так и сухопутных целей, обычно их применяют с самолетов, подчеркивает "BBC News Україна". При этом дальность ракет первой модели – до 20 км, второй модификации – до 60 км.

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