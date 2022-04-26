Британский министр заявил, что Украина может "совершенно легитимно" атаковать цели в РФ

"Украина была суверенной страной, мирно жившей в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тыс. военных в страну. Это положило начало войне между Украиной и Россией, Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", – считает Хиппи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

29 марта под Белгородом произошли взрывы на складе с боеприпасами. Источники "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В ночь на 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Местные власти заявляли, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

В ночь на 25 апреля в Фокинском районе Брянска, который находится недалеко от границы с Украиной, произошел пожар на территории нефтебазы, а через несколько минут загорелось хранилище горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей. Местные жители говорят, перед пожаром были взрывы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк связал происходящее в Брянске, Белгороде и в Черном море с кармой за убийства украинских детей.