65% украинцев считают, что Запад должен предоставить Украине больше оружия – соцопрос

29% опрошенных считают достаточной предоставленную западными странами военную помощь.

В то же время социологи отмечают, что за последние полтора месяца украинцы заметили положительную динамику в предоставлении Западом дипломатической, гуманитарной и финансовой помощи.

Дипломатическую и гуманитарную помощь считают достаточной 61% и 60% соответственно, финансовую поддержку – 46%.

Опрос проводился 26 апреля среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опрошено 1000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

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