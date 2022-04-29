65% украинцев считают, что Запад должен предоставить Украине больше оружия – соцопрос

29% опрошенных считают достаточной предоставленную западными странами военную помощь.
В то же время социологи отмечают, что за последние полтора месяца украинцы заметили положительную динамику в предоставлении Западом дипломатической, гуманитарной и финансовой помощи.
Дипломатическую и гуманитарную помощь считают достаточной 61% и 60% соответственно, финансовую поддержку – 46%.
Опрос проводился 26 апреля среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опрошено 1000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Он тогда рассказывал, что с 24 февраля военная помощь США Украине составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд.
Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.