Нуланд о пакете помощи Украине на $33 млрд: Поддержка пойдет туда, где в ней нуждается украинский народ, а не в карманы

"Как вы знаете, мы уже предоставили около $4 млрд в оружии и более $1 млрд бюджетной поддержки. Президент только что объявил, что запросит у Конгресса еще $33, и мы верим, что у нас будет двухпартийная поддержка, чтобы получить эти деньги, потому что американский народ поддерживает народ Украины. То есть поступил запрос примерно на $20 млрд из этих $33 млрд на военную поддержку и поддержку безопасности и $8,5 млрд на экономическую поддержку", – уточнила Нуланд.

По ее словам, средства будут поступать в Украину через надежных партнеров США.

"Наша экономическая поддержка, в том числе бюджетная, в первую очередь поступает в Украину через Всемирный банк, через МВФ, чтобы мы могли быть уверены, что она идет туда, куда нужно украинскому народу. А гуманитарные деньги в основном идут через агентства ООН и надежных украинских гуманитарных партнеров, с которыми мы работаем много-много лет. И таким образом мы удостоверяем, что поддержка идет туда, где в ней нуждается украинский народ, а не в карманы", – резюмировала Нуланд.

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