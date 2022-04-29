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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нуланд о пакете помощи Украине на $33 млрд: Поддержка пойдет туда, где в ней нуждается украинский народ, а не в карманы

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По словам Нуланд, средства будут поступать в Украину через надежных партнеров США
По словам Нуланд, средства будут поступать в Украину через надежных партнеров США
Фото: ЕРА

$33 млрд, которые Белый дом хочет выделить в качестве помощи Украине, будут эффективно использованы в интересах украинского народа. Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила в опубликованном 29 апреля интервью "РБК-Украина".

"Как вы знаете, мы уже предоставили около $4 млрд в оружии и более $1 млрд бюджетной поддержки. Президент только что объявил, что запросит у Конгресса еще $33, и мы верим, что у нас будет двухпартийная поддержка, чтобы получить эти деньги, потому что американский народ поддерживает народ Украины. То есть поступил запрос примерно на $20 млрд из этих $33 млрд на военную поддержку и поддержку безопасности и $8,5 млрд на экономическую поддержку", – уточнила Нуланд.

По ее словам, средства будут поступать в Украину через надежных партнеров США.

"Наша экономическая поддержка, в том числе бюджетная, в первую очередь поступает в Украину через Всемирный банк, через МВФ, чтобы мы могли быть уверены, что она идет туда, куда нужно украинскому народу. А гуманитарные деньги в основном идут через агентства ООН и надежных украинских гуманитарных партнеров, с которыми мы работаем много-много лет. И таким образом мы удостоверяем, что поддержка идет туда, где в ней нуждается украинский народ, а не в карманы", – резюмировала Нуланд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 апреля Белый дом запросил у Конгресса еще $33 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине.

Помимо этого, американская сторона готовит помощь Украине по программе ленд-лиз – в ее рамках США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы оплатить поставки можно было уже после победы, причем только той техники, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена.

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины.

Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза"Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – написало Politico.

Палата представителей США на заседании 28 апреля приняла законопроект S.3522 о ленд-лизе для Украины. Теперь документ отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

Теги: США, Украина, Виктория Нуланд, Белый дом, помощь, война России против Украины, ленд-лиз
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