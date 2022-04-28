Австралия предоставит Украине гаубицы, боеприпасы и гуманитарную помощь

"Общая военная помощь (на данный момент) превышает $225 млн", – добавил Эдвардс.
* More firepower to Ukraine!— Bruce Edwards * (@AUinUA) April 27, 2022
* Australia will provide six M777 155mm lightweight towed howitzers & ammunition to further support Ukraine's defence against Russia's illegal, unjust war.
Total military assistance (so far) now over * 225 million.
We #StandWithUkraine * pic.twitter.com/NLIgLE5TyQ
Кроме того, Австралия еще выделяет $65 млн в виде гуманитарной помощи вместе с более чем 70 тыс. тонн угля, пишет The Canberra Times.
Новый пакет поддержки поступил после того, как Австралия приняла участие во встрече представителей 40 стран, посвященной обороне Украины, отмечает The Sydney Morning Herald. Во встрече участвовал и посол Украины Василий Мирошниченко. Он подчеркнул, что Россия имеет "полное господство в небе", и это будет продолжаться, пока Украина не получит больше оружия от международного сообщества.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.