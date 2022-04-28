Австралия предоставит Украине гаубицы, боеприпасы и гуманитарную помощь

"Общая военная помощь (на данный момент) превышает $225 млн", – добавил Эдвардс.

* More firepower to Ukraine!

* Australia will provide six M777 155mm lightweight towed howitzers & ammunition to further support Ukraine's defence against Russia's illegal, unjust war.

Total military assistance (so far) now over * 225 million.

We #StandWithUkraine * pic.twitter.com/NLIgLE5TyQ — Bruce Edwards * (@AUinUA) April 27, 2022

Кроме того, Австралия еще выделяет $65 млн в виде гуманитарной помощи вместе с более чем 70 тыс. тонн угля, пишет The Canberra Times.

Новый пакет поддержки поступил после того, как Австралия приняла участие во встрече представителей 40 стран, посвященной обороне Украины, отмечает The Sydney Morning Herald. Во встрече участвовал и посол Украины Василий Мирошниченко. Он подчеркнул, что Россия имеет "полное господство в небе", и это будет продолжаться, пока Украина не получит больше оружия от международного сообщества.

Война России против Украины. Главное (обновляется)