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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Австралия предоставит Украине гаубицы, боеприпасы и гуманитарную помощь

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Австралия предоставит Украине шесть легких буксированных гаубиц M777 калибра 155 мм
Австралия предоставит Украине шесть легких буксированных гаубиц M777 калибра 155 мм
Фото: EPA

Австралия предоставит Украине шесть легких буксированных гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасы. Об этом 27 апреля сообщил в Twitter посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс.

"Общая военная помощь (на данный момент) превышает $225 млн", – добавил Эдвардс.

Кроме того, Австралия еще выделяет $65 млн в виде гуманитарной помощи вместе с более чем 70 тыс. тонн угля, пишет The Canberra Times.

Новый пакет поддержки поступил после того, как Австралия приняла участие во встрече представителей 40 стран, посвященной обороне Украины, отмечает The Sydney Morning Herald. Во встрече участвовал и посол Украины Василий Мирошниченко. Он подчеркнул, что Россия имеет "полное господство в небе", и это будет продолжаться, пока Украина не получит больше оружия от международного сообщества.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, оружие, Австралия, военная помощь, гуманитарная помощь, боеприпасы, война России против Украины
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