РФ выпустила по Украине уже более 1950 ракет – Пентагон

"Мы наблюдали более 1950 пусков ракет. Я бы сказал вам, что преобладающее количество ударов по-прежнему наносится по зоне Операции объединенных сил и Мариуполю", – сообщил чиновник.
По данным Пентагона, по Мариуполю оккупанты наносят удары преимущественно неуправляемыми "тупыми боеприпасами", а не высокоточными.
"Мы думаем, что это говорит о проблемах, с которыми сталкиваются россияне при пополнении запасов боеприпасов с точным наведением", – сказал он.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила 26 апреля, что РФ выпустила по Украине порядка 1300 ракет, и "столько же примерно остается", пишет УНИАН.
"Это ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Они истощаются в отношении ракет и личного состава, но еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный вред, этого хватит на несколько месяцев", – говорила украинская чиновница.
Война России против Украины. Главное (обновляется)