РФ выпустила по Украине уже более 1950 ракет – Пентагон

По данным Пентагона, большинство ракетных ударов оккупантов приходится на зону ООС и Мариуполь Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

"Мы наблюдали более 1950 пусков ракет. Я бы сказал вам, что преобладающее количество ударов по-прежнему наносится по зоне Операции объединенных сил и Мариуполю", – сообщил чиновник.

По данным Пентагона, по Мариуполю оккупанты наносят удары преимущественно неуправляемыми "тупыми боеприпасами", а не высокоточными.

"Мы думаем, что это говорит о проблемах, с которыми сталкиваются россияне при пополнении запасов боеприпасов с точным наведением", – сказал он.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила 26 апреля, что РФ выпустила по Украине порядка 1300 ракет, и "столько же примерно остается", пишет УНИАН.

"Это ракеты воздушного, морского и наземного базирования. Они истощаются в отношении ракет и личного состава, но еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный вред, этого хватит на несколько месяцев", – говорила украинская чиновница.

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