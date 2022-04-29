ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об обстреле Киева во время визита Гутерриша: Унижение ООН со стороны России осталось без мощного ответа

Зеленский говорил вчера, что ракетный удар по Киеву в ходе визита Гутерриша "многое говорит" о желании РФ унизить ООН
Зеленский говорил вчера, что ракетный удар по Киеву в ходе визита Гутерриша "многое говорит" о желании РФ унизить ООН
Фото: president.gov.ua

В Киеве продолжают разбирать завалы многоэтажного жилого дома, где в результате попадания российской ракеты погибла журналистка, продюсер "Радіо Свобода" Вера Гирич.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении 29 апреля, опубликованном на сайте главы государства.

Зеленский напомнил, что удар по столице оккупанты нанесли в ходе визита в Киев генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Обидно, но сознательное и жестокое унижение ООН со стороны России осталось без мощного ответа", – добавил президент. 

Он рассказал, что Гирич стала 23-м работником медиа, погибшим из-за войны России против Украины за период с 24 февраля.

"Мои соболезнования всем близким, всем родным. Вечная память всем жертвам этой войны!" – добавил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами вечером 28 апреля, когда в столице находился генсек ООН Антониу Гутерриш. В этот день Киев посещал также премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Как писал советник главы ОП Михаил Подоляк, взрывы прогремели в километре от места, где находился Гутерриш. ВВС сообщает, что генерального секретаря шокировало случившееся. Зеленский сказал: этот удар многое говорит о желании РФ унизить ООН. Визит Гутерриша в Украину состоялся на следующий день после поездки в Москву и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом. В доме произошел пожар с частичным разрушением первого и второго этажей, сообщили в ГСЧС.

В результате обстрела погибла Гирич, еще 10 человек пострадали.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: жертвы, Владимир Зеленский, ракеты, взрывы, Антониу Гутерриш, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает
  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает
  "Она поддерживает ту власть значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны
  "Она поддерживает ту власть – значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны
  Данилко рассказал о своем отношении к алкоголю
  Данилко рассказал о своем отношении к алкоголю
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
"Мы ничего не смогли сделать с уродами у власти, как и белорусы со своим уродом". Лазарева обратилась к украинцам
"Мы ничего не смогли сделать с уродами у власти, как и белорусы – со своим уродом". Лазарева обратилась к украинцам
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины
"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины
"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян
"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (296093)
2
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий" (181409)
3
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой (118754)
4
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (66428)
5
60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что (36031)
6
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (27951)
7
"Разве может быть, чтобы девочек насиловали на глазах семьи? К сожалению, да". Амаль Клуни рассказала о преступлениях РФ в Украине (20375)
8
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем (19850)
 
 
 
 