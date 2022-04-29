Зеленский об обстреле Киева во время визита Гутерриша: Унижение ООН со стороны России осталось без мощного ответа

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении 29 апреля, опубликованном на сайте главы государства.

Зеленский напомнил, что удар по столице оккупанты нанесли в ходе визита в Киев генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Обидно, но сознательное и жестокое унижение ООН со стороны России осталось без мощного ответа", – добавил президент.

Он рассказал, что Гирич стала 23-м работником медиа, погибшим из-за войны России против Украины за период с 24 февраля.

"Мои соболезнования всем близким, всем родным. Вечная память всем жертвам этой войны!" – добавил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами вечером 28 апреля, когда в столице находился генсек ООН Антониу Гутерриш. В этот день Киев посещал также премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Как писал советник главы ОП Михаил Подоляк, взрывы прогремели в километре от места, где находился Гутерриш. ВВС сообщает, что генерального секретаря шокировало случившееся. Зеленский сказал: этот удар многое говорит о желании РФ унизить ООН. Визит Гутерриша в Украину состоялся на следующий день после поездки в Москву и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом. В доме произошел пожар с частичным разрушением первого и второго этажей, сообщили в ГСЧС.

В результате обстрела погибла Гирич, еще 10 человек пострадали.