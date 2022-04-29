В Киеве от российской ракеты погибла журналистка "Радіо Свобода"

"Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из "Радіо Свобода". На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать, как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только утром. Я лично не злой и не хочу плакать, потому что это должно было бы повторяться каждый день. Я просто не знаю, как рассказать, какого чудесного человека больше нет", – написал он в Facebook и опубликовал снимок поврежденного автомобиля на фоне разрушенного дома.
Руководитель киевского бюро "Радіо Свобода" Инна Кузнецова в комментарии Институту массовой информации подтвердила гибель сотрудницы редакции.
По ее словам, ракета попала прямо в квартиру Гирич.
Россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами вечером 28 апреля, когда в столице находился генсек ООН Антониу Гутерриш. В этот день Киев посещал также премьер-министр Болгарии Кирил Петков.
По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом. В доме произошел пожар с частичным разрушением первого и второго этажей, сообщили в ГСЧС.
Ночью было известно о 10 пострадавших. Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами нашли тело погибшего. Из его поста в Facebook неясно, шла ли речь о Гирич.