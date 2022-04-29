В Киеве от российской ракеты погибла журналистка "Радіо Свобода"

"Я просто не знаю, как рассказать, какого чудесного человека больше нет", – написал коллега Гирич, сообщая о ее гибели Фото: Віра Гирич / Facebook

"Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из "Радіо Свобода". На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать, как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только утром. Я лично не злой и не хочу плакать, потому что это должно было бы повторяться каждый день. Я просто не знаю, как рассказать, какого чудесного человека больше нет", – написал он в Facebook и опубликовал снимок поврежденного автомобиля на фоне разрушенного дома.

Руководитель киевского бюро "Радіо Свобода" Инна Кузнецова в комментарии Институту массовой информации подтвердила гибель сотрудницы редакции.

По ее словам, ракета попала прямо в квартиру Гирич.