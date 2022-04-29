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КИЕВ

В Киеве от российской ракеты погибла журналистка "Радіо Свобода"

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"Я просто не знаю, как рассказать, какого чудесного человека больше нет", написал коллега Гирич, сообщая о ее гибели
"Я просто не знаю, как рассказать, какого чудесного человека больше нет", – написал коллега Гирич, сообщая о ее гибели
Фото: Віра Гирич / Facebook

В результате ракетного удара по Киеву 28 апреля погибла журналистка "Радіо Свобода" Вера Гирич. Об этом в Facebook сообщил ее коллега Александр Демченко.

"Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из "Радіо Свобода". На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать, как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только утром. Я лично не злой и не хочу плакать, потому что это должно было бы повторяться каждый день. Я просто не знаю, как рассказать, какого чудесного человека больше нет", – написал он в Facebook и опубликовал снимок поврежденного автомобиля на фоне разрушенного дома. 

https://www.facebook.com/sashdemch/posts/10217802846182848

Руководитель киевского бюро "Радіо Свобода" Инна Кузнецова в комментарии Институту массовой информации подтвердила гибель сотрудницы редакции. 

По ее словам, ракета попала прямо в квартиру Гирич.

Контекст:

Россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами вечером 28 апреля, когда в столице находился генсек ООН Антониу Гутерриш. В этот день Киев посещал также премьер-министр Болгарии Кирил Петков. 

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом. В доме произошел пожар с частичным разрушением первого и второго этажей, сообщили в ГСЧС.

Ночью было известно о 10 пострадавших. Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами нашли тело погибшего. Из его поста в Facebook неясно, шла ли речь о Гирич.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, журналисты, война России против Украины, ракеты, Радио Свобода, погибшие
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