Кличко: За время полномасштабного вторжения российских войск ранены 435 киевлян, более 100 погибли

"Спасатели разобрали завалы в многоэтажном доме в Шевченковском районе. Он – новый и еще малонаселенный, поэтому там было немного жителей. Слава богу, никто не погиб. Но есть пострадавшие. Четырех человек госпитализировали", – заявил Кличко.
Мэр Киева также обнародовал статистику пострадавших и погибших в столице во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
"Всего более чем за два месяца варварского вторжения России в столице ранены 435 мирных жителей. Чуть больше 100 погибли, среди них – четыре ребенка", – отметил он.
Кличко подчеркнул, что Киев остается под прицелом врага и вчерашняя атака, ракеты в мирные дома – тому свидетельство.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами вечером 28 апреля, когда в столице находился генсек ООН Антониу Гутерриш. В этот день Киев посещал также премьер-министр Болгарии Кирил Петков.
По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой дом.
По предварительной информации ГСЧС, в результате обстрела пострадало 10 человек.