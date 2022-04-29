Кличко: За время полномасштабного вторжения российских войск ранены 435 киевлян, более 100 погибли

Виталий Кличко: Спасатели разобрали завалы в многоэтажном доме в Шевченковском районе. Он – новый и еще малонаселенный, поэтому там было немного жителей Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

"Спасатели разобрали завалы в многоэтажном доме в Шевченковском районе. Он – новый и еще малонаселенный, поэтому там было немного жителей. Слава богу, никто не погиб. Но есть пострадавшие. Четырех человек госпитализировали", – заявил Кличко.

Мэр Киева также обнародовал статистику пострадавших и погибших в столице во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

"Всего более чем за два месяца варварского вторжения России в столице ранены 435 мирных жителей. Чуть больше 100 погибли, среди них – четыре ребенка", – отметил он.

Кличко подчеркнул, что Киев остается под прицелом врага и вчерашняя атака, ракеты в мирные дома – тому свидетельство.

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