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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко: За время полномасштабного вторжения российских войск ранены 435 киевлян, более 100 погибли

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Виталий Кличко: Спасатели разобрали завалы в многоэтажном доме в Шевченковском районе. Он новый и еще малонаселенный, поэтому там было немного жителей
Виталий Кличко: Спасатели разобрали завалы в многоэтажном доме в Шевченковском районе. Он – новый и еще малонаселенный, поэтому там было немного жителей
Скриншот: Віталій Кличко / Facebook

В результате российского ракетного обстрела жилых кварталов Киева 29 апреля госпитализировано четыре человека. О последствиях очередной атаки россиян на столицу рассказал в своем Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Спасатели разобрали завалы в многоэтажном доме в Шевченковском районе. Он – новый и еще малонаселенный, поэтому там было немного жителей. Слава богу, никто не погиб. Но есть пострадавшие. Четырех человек госпитализировали", – заявил Кличко.

Мэр Киева также обнародовал статистику пострадавших и погибших в столице во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

"Всего более чем за два месяца варварского вторжения России в столице ранены 435 мирных жителей. Чуть больше 100 погибли, среди них – четыре ребенка", – отметил он.

Кличко подчеркнул, что Киев остается под прицелом врага и вчерашняя атака, ракеты в мирные дома – тому свидетельство.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/713225726780821/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами вечером 28 апреля, когда в столице находился генсек ООН Антониу Гутерриш. В этот день Киев посещал также премьер-министр Болгарии Кирил Петков. 

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой дом.

По предварительной информации ГСЧС, в результате обстрела пострадало 10 человек.

Теги: Киев, Виталий Кличко, ГСЧС, война, раненые, спасатели, война России против Украины, пострадавшие, погибшие
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