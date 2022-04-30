У России хватит иностранных комплектующих для ракет еще на несколько месяцев производства – Маляр

Ведущий марафона отметил, что хотя по информации СМИ, РФ уже использовала значительную часть своих ракетных запасов, ракетные обстрелы украинских городов участились. Он спросил Маляр, когда, по ее оценкам, РФ истощит свой ракетный арсенал.

"Кроме того, что определенные запасы остаются, у них еще работает производство, они эти запасы пополняют. Им необходимы комплектующие из-за границы, но по состоянию на сегодня у них еще есть на несколько месяцев запасов тех комплектующих, которые были куплены раньше. Поэтому надо понимать, что даже то, что они сейчас используют, они еще частично успеют пополнить. Если посчитать ту часть, которая уже использована, а это почти 2 тыс., то чтобы пополнить это количество, производство должно работать несколько лет", – сказала замминистра.

Она подчеркнула, что кроме ракет, у РФ есть "огромный арсенал разного оружия" и они используют его в Украине, включая экспериментальные образцы. Риск использования захватчиками химического оружия в Минобороны Украины также по-прежнему считают актуальным.

Маляр также отметила, что на временно занятых врагом территориях оккупанты стараются закрепиться и действовать по сценарию, который они использовали в 2014 году: псевдореферендумы, оккупационная власть. Однако сейчас им гораздо сложнее, чем в 2014 году, потому что, за исключением одиночных случаев, большинство украинцев не готовы жить под оккупацией.

"Что мы делаем в связи с этим – большая часть этой информации засекречена, согласно закону. У нас есть Силы специальных операций, подразделения которых в том числе реализуют и эту часть работы, связанную с временно оккупированными территориями. И поверьте, что они свою работу там делают", – сказала Маляр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)