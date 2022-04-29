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Российский вертолет обстрелял Сумскую область неуправляемыми ракетами – Госпогранслужба Украины

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Оккупанты использовали для обстрела вертолет
Оккупанты использовали для обстрела вертолет
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Сумской области днем 29 апреля российский вертолет обстрелял украинскую территорию неуправляемыми ракетами. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумской области военный вертолет рашистов осуществил обстрел украинской территории. Защитники Украины при обстреле не пострадали", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 апреля глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов. Однако военные РФ обстреливают Сумскую и Черниговскую области с российской территории.  

20 апреля украинские пограничники зафиксировали, как оккупанты обстреливали территорию Сумской области с территории России из РСЗО "Град". 27 апреля территорию региона обстреляли из минометов, сообщалось, что россияне выпустили около 50 мин за полчаса.

29 апреля Госпогранслужба сообщила о запрете местным жителям приближаться к границе в Сумской и Черниговской областях.

Теги: Сумская область, граница, Госпогранслужба, вертолет, пограничники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, границы
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