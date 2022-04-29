Российский вертолет обстрелял Сумскую область неуправляемыми ракетами – Госпогранслужба Украины

"Сегодня после полудня на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумской области военный вертолет рашистов осуществил обстрел украинской территории. Защитники Украины при обстреле не пострадали", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 апреля глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов. Однако военные РФ обстреливают Сумскую и Черниговскую области с российской территории.

20 апреля украинские пограничники зафиксировали, как оккупанты обстреливали территорию Сумской области с территории России из РСЗО "Град". 27 апреля территорию региона обстреляли из минометов, сообщалось, что россияне выпустили около 50 мин за полчаса.

29 апреля Госпогранслужба сообщила о запрете местным жителям приближаться к границе в Сумской и Черниговской областях.