"Закрываем небо от российских угроз". На юг Украины доставили комплекс С-300, переданный западными партнерами

"Продолжаем закрывать небо от российских угроз. Зенитные ракетные войска воздушного командования "Юг" получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров, который значительно усилил противовоздушную оборону в южном регионе", – говорится в сообщении.
В ВСУ отметили, что ЗРК С-300 эффективно защищает от большинства объектов российских оккупантов, а также может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии от 5 км до 150 км. При этом не имеет значения, на какой высоте летит цель, 10 м или 27 км.
"Указанный комплекс уже выполняет боевые задания. Есть начало – будет продолжение", – подчеркнули в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала российского вторжения украинские власти неоднократно призывали страны НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить средства ПВО, чтобы ВСУ могли самостоятельно защитить украинские населенные пункты от авиаударов и ракетных атак со стороны РФ.
8 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что страна передает Украине систему С-300.
В этот же день в Пентагоне заявили, что США отправляют в Словакию систему Patriot взамен переданному Украине комплексу С-300.