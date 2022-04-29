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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Закрываем небо от российских угроз". На юг Украины доставили комплекс С-300, переданный западными партнерами

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Комплекс С-300 уже выполняет боевые задания по защите воздушного пространства Украины
Комплекс С-300 уже выполняет боевые задания по защите воздушного пространства Украины
Фото: depositphotos.com

На юг Украины для защиты воздушного пространства доставили комплекс С-300, переданный западными партнерами. Об этом 29 апреля в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"Продолжаем закрывать небо от российских угроз. Зенитные ракетные войска воздушного командования "Юг" получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров, который значительно усилил противовоздушную оборону в южном регионе", – говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что ЗРК С-300 эффективно защищает от большинства объектов российских оккупантов, а также может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии от 5 км до 150 км. При этом не имеет значения, на какой высоте летит цель, 10 м или 27 км.

"Указанный комплекс уже выполняет боевые задания. Есть начало – будет продолжение", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/362950452539576

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала российского вторжения украинские власти неоднократно призывали страны НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить средства ПВО, чтобы ВСУ могли самостоятельно защитить украинские населенные пункты от авиаударов и ракетных атак со стороны РФ.

8 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что страна передает Украине систему С-300.

В этот же день в Пентагоне заявили, что США отправляют в Словакию систему Patriot взамен переданному Украине комплексу С-300.

Теги: Украина, Словакия, ПВО, ВСУ, война России против Украины, ракеты, С-300, ракетный комплекс
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