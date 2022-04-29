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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты убили в Харьковской области пятерых мирных жителей – Синегубов

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От огня оккупантов пострадали районы ХТЗ, Пятихатки, Салтовка и Северная Салтовка
От огня оккупантов пострадали районы ХТЗ, Пятихатки, Салтовка и Северная Салтовка
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

28 апреля российские оккупационные войска 16 раз обстреляли Харьков из артиллерийских орудий, нанесли два удара реактивными системами залпового огня и один ракетный удар. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"От огня россиян пострадали гражданские объекты в районах ХТЗ, Пятихатки, Салтовка (602-й микрорайон), Северная Салтовка. Артиллерийские, минометные и танковые удары наносили также по Кулиничам, Хролям, Котлярам, Покотиловке", – отметил глава ОВА.

За сутки в регионе в результате обстрелов погибли пять мирных жителей, 11 получили ранения.

Утром 29 апреля оккупанты обстреляли район Харькова Сокольники из ствольной артиллерии.

"Активные бои продолжаются на изюмском направлении. Украинская армия удерживает позиции. За последнюю ночь противник не проводил активных наступательных действий, но вел активную разведку. ВСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34", – сообщил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков российские войска пытались захватить сразу после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попадали в черту города, но были уничтожены силами обороны.

В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города. По данным мэра Игоря Терехова, в Харькове в результате обстрелов разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.

По состоянию на 18.00 28 апреля в Харьковской области оккупанты убили 606 мирных жителей, в том числе 26 детей. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

Теги: Украина, Харьков, Харьковская область, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов
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