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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"И без этих названий останется много шрамов". Терехов заявил, что в Харькове не будет топонимов, связанных с РФ

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РФ с первого дня вторжения обстреливает Харьков, уничтожая гражданскую инфраструктуру города
РФ с первого дня вторжения обстреливает Харьков, уничтожая гражданскую инфраструктуру города
Фото: Харківська Міська Рада / Facebook

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на первой же сессии городского совета после победы в войне, развязанной Россией против Украины, предложит депутатам переименовать все улицы, названия которых связаны с РФ. Об этом он написал 27 апреля в Facebook.

"В первые дни войны я дал поручение убрать с сайта Харьковского городского совета все российские города – партнеры Харькова. Таких городов было пять – Белгород, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва. У Харькова, который уже 63-й день подвергается круглосуточным бомбардировкам, не может быть побратимов в стране-агрессоре. Тем более что не может быть городом-партнером Москва, в которой и зарождались планы по уничтожению Украины и геноциду украинского народа", – заявил мэр.

Терехов предложит депутатам, в частности, варианты переименования Московского района Харькова и Московского проспекта.

"Думаю, что в ситуации развязанной против нас войны, многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанные с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова. У него и без этих названий останется слишком много шрамов, которые долго еще нам будут напоминать о том, какой сосед находится за нашими восточными и северными границами", – уточнил городской голова.

Он сообщил, что на сайте мэрии появится раздел, в котором харьковчане смогут предлагать свои варианты названий.

"Уверен, что на карте нашего города должны быть увековечены защитники Харькова и Украины – как отдельные герои, так и целые воинские соединения", – считает Терехов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/ihor.terekhov/posts/410360120912147

Контекст:

Харьков российские войска пытались захватить сразу после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попадали в черту города, но были уничтожены силами обороны.

В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города. По данным Терехова, в Харькове в результате обстрелов разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.

Теги: Украина, Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, переименование, улицы
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