"И без этих названий останется много шрамов". Терехов заявил, что в Харькове не будет топонимов, связанных с РФ

"В первые дни войны я дал поручение убрать с сайта Харьковского городского совета все российские города – партнеры Харькова. Таких городов было пять – Белгород, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва. У Харькова, который уже 63-й день подвергается круглосуточным бомбардировкам, не может быть побратимов в стране-агрессоре. Тем более что не может быть городом-партнером Москва, в которой и зарождались планы по уничтожению Украины и геноциду украинского народа", – заявил мэр.

Терехов предложит депутатам, в частности, варианты переименования Московского района Харькова и Московского проспекта.

"Думаю, что в ситуации развязанной против нас войны, многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанные с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова. У него и без этих названий останется слишком много шрамов, которые долго еще нам будут напоминать о том, какой сосед находится за нашими восточными и северными границами", – уточнил городской голова.

Он сообщил, что на сайте мэрии появится раздел, в котором харьковчане смогут предлагать свои варианты названий.

"Уверен, что на карте нашего города должны быть увековечены защитники Харькова и Украины – как отдельные герои, так и целые воинские соединения", – считает Терехов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)