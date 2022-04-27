Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова и области – Синегубов

Оккупанты 26 апреля попадали в жилые здания на Салтовке, Северной Салтовке и Алексеевке Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"В Харькове этой ночью было несколько попаданий в жилые дома Киевского района (в частности, в девятиэтажку), в течение суток попадали в здания на Салтовке, Северной Салтовке, Алексеевке. Продолжались обстрелы в Золочеве, Дергачах, Чугуеве. В Харькове и районах области 15 раненых, трое погибших", – отметил он.

Синегубов опроверг распространенную в соцсетях информацию о том, что оккупанты применили в Харькове фосфорные бомбы.

"Штаб обороны Харькова такую информацию не подтверждает. Пролеты авиации и БПЛА противника над Харьковом также не зафиксированы", – подчеркнул глава ОВА.

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По состоянию на 18.00 26 апреля в Харьковской области оккупанты убили 596 мирных жителей, в том числе 26 детей. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.