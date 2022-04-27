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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова и области – Синегубов

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Оккупанты 26 апреля попадали в жилые здания на Салтовке, Северной Салтовке и Алексеевке
Оккупанты 26 апреля попадали в жилые здания на Салтовке, Северной Салтовке и Алексеевке
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Российские оккупационные войска 26 апреля обстреляли жилые массивы Харькова и Харьковской области из артиллерии и минометов. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Харькове этой ночью было несколько попаданий в жилые дома Киевского района (в частности, в девятиэтажку), в течение суток попадали в здания на Салтовке, Северной Салтовке, Алексеевке. Продолжались обстрелы в Золочеве, Дергачах, Чугуеве. В Харькове и районах области 15 раненых, трое погибших", – отметил он.

Синегубов опроверг распространенную в соцсетях информацию о том, что оккупанты применили в Харькове фосфорные бомбы.

"Штаб обороны Харькова такую информацию не подтверждает. Пролеты авиации и БПЛА противника над Харьковом также не зафиксированы", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По состоянию на 18.00 26 апреля в Харьковской области оккупанты убили 596 мирных жителей, в том числе 26 детей. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5062233583862488&id=100002276907245

Контекст:

Харьков российские войска пытались захватить сразу после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попадали в черту города, но были уничтожены силами обороны.

В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города. По данным мэра Игоря Терехова, в Харькове в результате обстрелов разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.

Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов, Сергей Болвинов
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