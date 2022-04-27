Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова и области – Синегубов

"В Харькове этой ночью было несколько попаданий в жилые дома Киевского района (в частности, в девятиэтажку), в течение суток попадали в здания на Салтовке, Северной Салтовке, Алексеевке. Продолжались обстрелы в Золочеве, Дергачах, Чугуеве. В Харькове и районах области 15 раненых, трое погибших", – отметил он.
Синегубов опроверг распространенную в соцсетях информацию о том, что оккупанты применили в Харькове фосфорные бомбы.
"Штаб обороны Харькова такую информацию не подтверждает. Пролеты авиации и БПЛА противника над Харьковом также не зафиксированы", – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 18.00 26 апреля в Харьковской области оккупанты убили 596 мирных жителей, в том числе 26 детей. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.
Харьков российские войска пытались захватить сразу после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попадали в черту города, но были уничтожены силами обороны.
В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".
Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города. По данным мэра Игоря Терехова, в Харькове в результате обстрелов разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.