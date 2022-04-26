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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области спасатели 14 раз тушили пожары, вызванные обстрелами оккупантов – ГСЧС

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Спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и автомобилей
Спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и автомобилей
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В Харьковской области за минувшие сутки спасатели совершили 26 оперативных выездов, из которых 14 – на пожары, возникшие после обстрелов российских оккупантов. Об этом 26 апреля сообщило в Facebook главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 14 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Так, спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и автомобилей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что три пожара тушили в Киевском районе Харькова, девять – в Харьковском, один – в Чугуевском и один – в Богодуховском районах области.

Кроме того, пожарные ликвидировали девять пожаров в экосистемах, частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным с обстрелами.

Также работники ГСЧС трижды выезжали для помощи населению и ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток выезжали 61 раз на обезвреживание боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/361605566008943

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты смогли захватить территории Харьковской области в южной и восточной ее частях, активные бои продолжаются в районе Изюма.

Харьков оккупантам захватить не удалось, город обстреливают из дальнобойных ракетных и артиллерийских систем.

Теги: Украина, Харьков, пожар, взрыв, ГСЧС, война, оккупация, Харьковская область, боеприпасы, спасатели, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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