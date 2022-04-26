В Харьковской области спасатели 14 раз тушили пожары, вызванные обстрелами оккупантов – ГСЧС

Спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и автомобилей Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 14 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Так, спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и автомобилей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что три пожара тушили в Киевском районе Харькова, девять – в Харьковском, один – в Чугуевском и один – в Богодуховском районах области.

Кроме того, пожарные ликвидировали девять пожаров в экосистемах, частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным с обстрелами.

Также работники ГСЧС трижды выезжали для помощи населению и ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток выезжали 61 раз на обезвреживание боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)