Оккупанты за сутки 11 раз обстреляли Харьков из артиллерии. Горожан просят не покидать укрытия

По его информации, за сутки оккупанты 11 раз обстреливали Харьков из артиллерийских орудий, ракетных систем залпового огня, минометов. В результате обстрелов ранены восемь человек, один погиб.
"От огня оккупантов пострадали Индустриальный и Киевский районы. Артиллерийские, минометные и танковые удары враг наносил также по Кулиничам. В области обстреливали Дергачи, Золочев, Чугуев", – сообщил Синегубов.
Он также добавил,что в Изюме Харьковской области идут активные бои.
"Оккупанты наращивают темпы, пытаются наступать в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха. Наши Вооруженные силы мужественно удерживают позиции", – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков российские войска пытались захватить сразу после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попадали в черту города, но были уничтожены силами обороны.
В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".
Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города. По данным мэра Игоря Терехова, в Харькове в результате обстрелов разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.
По состоянию на 18.00 27 апреля в Харьковской области оккупанты убили 599 мирных жителей, в том числе 26 детей. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.