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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки 11 раз обстреляли Харьков из артиллерии. Горожан просят не покидать укрытия

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В результате обстрелов ранены восемь человек, один погиб
В результате обстрелов ранены восемь человек, один погиб
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 28 апреля попросил харьковчан не выходить из укрытий без крайней необходимости. Об этом сообщила пресс-служба ОВА.

По его информации, за сутки  оккупанты 11 раз обстреливали Харьков из артиллерийских орудий, ракетных систем залпового огня, минометов. В результате обстрелов ранены восемь человек, один погиб.

"От огня оккупантов пострадали Индустриальный и Киевский районы. Артиллерийские, минометные и танковые удары враг наносил также по Кулиничам. В области обстреливали Дергачи, Золочев, Чугуев", – сообщил Синегубов.

Он также добавил,что в Изюме Харьковской области идут активные бои.

"Оккупанты наращивают темпы, пытаются наступать в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха. Наши Вооруженные силы мужественно удерживают позиции", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков российские войска пытались захватить сразу после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попадали в черту города, но были уничтожены силами обороны.

В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города. По данным мэра Игоря Терехова, в Харькове в результате обстрелов разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.

По состоянию на 18.00 27 апреля в Харьковской области оккупанты убили 599 мирных жителей, в том числе 26 детей. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

Теги: Украина, Харьков, раненые, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, Сергей Болвинов
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