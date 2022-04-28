Оккупанты за сутки 11 раз обстреляли Харьков из артиллерии. Горожан просят не покидать укрытия

В результате обстрелов ранены восемь человек, один погиб Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

По его информации, за сутки оккупанты 11 раз обстреливали Харьков из артиллерийских орудий, ракетных систем залпового огня, минометов. В результате обстрелов ранены восемь человек, один погиб.

"От огня оккупантов пострадали Индустриальный и Киевский районы. Артиллерийские, минометные и танковые удары враг наносил также по Кулиничам. В области обстреливали Дергачи, Золочев, Чугуев", – сообщил Синегубов.

Он также добавил,что в Изюме Харьковской области идут активные бои.

"Оккупанты наращивают темпы, пытаются наступать в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха. Наши Вооруженные силы мужественно удерживают позиции", – подчеркнул глава ОВА.

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