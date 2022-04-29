ВСУ освободили стратегически важный населенный пункт на трассе Харьков – Белгород – журналист

"В настоящее время оно полностью под контролем ВСУ. Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков – Белгород. Именно из этого пригорода во время оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", – пояснил он.

Глава Дергачевской территориальной общины Вячеслав Задоренко 28 апреля написал в Facebook, что в Русскую Лозовую зашли украинские военные.

"По информации, поступившей из проверенного источника, от местных жителей, Вооруженные силы Украины зашли в Русскую Лозовую! Сейчас в окрестностях села до сих пор продолжаются бои. Ждем официального подтверждения от руководства Харьковской областной военной администрации", – написал он.

В Харьковской ОВА информацию пока не прокомментировали.

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