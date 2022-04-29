ВСУ освободили стратегически важный населенный пункт на трассе Харьков – Белгород – журналист

"В настоящее время оно полностью под контролем ВСУ. Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков – Белгород. Именно из этого пригорода во время оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", – пояснил он.
Глава Дергачевской территориальной общины Вячеслав Задоренко 28 апреля написал в Facebook, что в Русскую Лозовую зашли украинские военные.
"По информации, поступившей из проверенного источника, от местных жителей, Вооруженные силы Украины зашли в Русскую Лозовую! Сейчас в окрестностях села до сих пор продолжаются бои. Ждем официального подтверждения от руководства Харьковской областной военной администрации", – написал он.
В Харьковской ОВА информацию пока не прокомментировали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные восстановили контроль над поселком Кутузовка Харьковской области.
По состоянию на 18.00 28 апреля в Харьковской области оккупанты убили 606 мирных жителей, в том числе 26 детей. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.