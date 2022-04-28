Жительница Харьковской области собирала информацию о технике ВСУ для оккупантов – полиция

Женщина передавала информацию брату, который находится на оккупированной части Харьковской области Фото: Поліція Харківської області / Telegram

"Подозреваемая через свой мобильный телефон в период с 26-го по 27 апреля передавала своему брату, который находится на оккупированной территории и сотрудничает с РФ, координаты расположения техники ВСУ и информацию о ее перемещении", – отметили в посте.

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украине, движении, перемещении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет.

Начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов сообщил в Facebook, что фигурантка до полномасштабного вторжения РФ в Украину "всячески высказывалась в поддержку "русского мира".

"Никаких активных действий, кроме алогичных заявлений соседям, она не совершала. Но теперь активность гражданки несколько изменилась", – пояснил он.

По информации Болвинова, брат женщины живет во временно оккупированном РФ селе Колесниковка Харьковской области и "активно сотрудничает с оккупантами".

На видео, которое опубликовал начальник следственного управления, женщина рассказала, что брат позвонил в апреле и начал интересоваться украинской военной техникой и блокпостом ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)