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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жительница Харьковской области собирала информацию о технике ВСУ для оккупантов – полиция

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Женщина передавала информацию брату, который находится на оккупированной части Харьковской области
Женщина передавала информацию брату, который находится на оккупированной части Харьковской области
Фото: Поліція Харківської області / Telegram

В поселке Васищево под Харьковом полиция задержала 58-летнюю женщину, которая собирала информацию о технике Вооруженных сил Украины для оккупантов. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Подозреваемая через свой мобильный телефон в период с 26-го по 27 апреля передавала своему брату, который находится на оккупированной территории и сотрудничает с РФ, координаты расположения техники ВСУ и информацию о ее перемещении", – отметили в посте.

Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украине, движении, перемещении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет.

Начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов сообщил в Facebook, что фигурантка до полномасштабного вторжения РФ в Украину "всячески высказывалась в поддержку "русского мира".

"Никаких активных действий, кроме алогичных заявлений соседям, она не совершала. Но теперь активность гражданки несколько изменилась", – пояснил он.

По информации Болвинова, брат женщины живет во временно оккупированном РФ селе  Колесниковка Харьковской области и "активно сотрудничает с оккупантами".

На видео, которое опубликовал начальник следственного управления, женщина рассказала, что брат позвонил в апреле и начал интересоваться украинской военной техникой и блокпостом ВСУ.

https://www.facebook.com/100002276907245/videos/544209733719845/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Харьковской области оккупирована РФ. Оккупанты усиленно обстреливают населенные пункты из артиллерийского и реактивного вооружения

По состоянию на 18.00 27 апреля в Харьковской области оккупанты убили 599 мирных жителей, в том числе 26 детей.

Теги: Украина, Харьков, полиция, вооружение, Харьковская область, правоохранители, ВСУ, война России против Украины, Нацполиция, Сергей Болвинов
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