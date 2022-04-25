Во время обстрела Харьковской области погибли три мирных жителя – глава ОГА

Синегубов отметил, что от обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и соседних сел. Россияне стреляли артиллерией по улицам и жилым домам. В итоге погибли три мирных жителя, один человек ранен.
Из-за дневных обстрелов также двое мирных граждан ранены в Золочевском районе.
"Это очередные военные преступления оккупантов против мирного населения Харьковской области, за которые россияне обязательно будут наказаны", – заявил глава ОГА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты смогли захватить территории Харьковской области в южной и восточной ее частях, активные бои продолжаются в районе Изюма.
Харьков оккупантам захватить не удалось, город обстреливают из дальнобойных ракетных и артиллерийских систем.