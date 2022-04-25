Во время обстрела Харьковской области погибли три мирных жителя – глава ОГА

Харьков и область оккупанты обстреливают с начала войны Фото: EPA

Синегубов отметил, что от обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и соседних сел. Россияне стреляли артиллерией по улицам и жилым домам. В итоге погибли три мирных жителя, один человек ранен.

Из-за дневных обстрелов также двое мирных граждан ранены в Золочевском районе.

"Это очередные военные преступления оккупантов против мирного населения Харьковской области, за которые россияне обязательно будут наказаны", – заявил глава ОГА.

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