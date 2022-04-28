ВСУ освободили село под Харьковом, Россия пытается наступать – сводка Генштаба за день

"На слобожанском направлении враг провел развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ракетных комплексов "Искандер-М". Противник продолжает осуществлять перегруппировку своих сил. По имеющейся информации, враг вывел для восстановления боеспособности на территорию РФ батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике", – говорится в сообщении.
В то же время россияне завели в Харьковскую область из Белгородской батальонную тактическую группу из состава подразделений 29-й армии Восточного военного округа.
"Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области", – сообщили в ВСУ.
На донецком и таврическом направлениях враг обстреливал украинские позиции из реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.
"Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции. На кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлениях населенных пунктов Сладкое и Новомихайловка", – говорится в сообщении.
Основные усилия врага, по данным Генштаба, сосредоточены на блокировании украинских подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Также на направлении Донецк – Запорожье враг безуспешно проводил наступление в сторону населенных пунктов Нескучное и Времевка.
В Генштабе отметили, что авиация россиян продолжает наносить ракетно-авиационные удары по объектам на территории Украины с территории Беларуси, в том числе используя аэродром Барановичи.
По информации Генштаба, в пограничную зону рядом с Черниговской и Сумской областями введены дополнительные подразделения Росгвардии.
Корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.
"На южнобужском направлении успешно отражена попытка штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Ивановка и Заградовка", – добавили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну официально называют "спецоперацией".
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся также на юге Украины.
По данным Генштаба ВСУ на утро 28 апреля, потери среди личного состава российских войск в войне против Украины достигли около 22,8 тыс. человек. Кроме того, оккупанты потеряли 970 танков, 187 самолетов, 215 БПЛА оперативно-тактического уровня и другую технику.