ВСУ освободили село под Харьковом, Россия пытается наступать – сводка Генштаба за день

Авиация россиян продолжает наносить ракетно-авиационные удары по Украине с территории Беларуси, отмечают в Генштабе Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"На слобожанском направлении враг провел развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ракетных комплексов "Искандер-М". Противник продолжает осуществлять перегруппировку своих сил. По имеющейся информации, враг вывел для восстановления боеспособности на территорию РФ батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике", – говорится в сообщении.

В то же время россияне завели в Харьковскую область из Белгородской батальонную тактическую группу из состава подразделений 29-й армии Восточного военного округа.

"Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области", – сообщили в ВСУ.

На донецком и таврическом направлениях враг обстреливал украинские позиции из реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

"Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции. На кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлениях населенных пунктов Сладкое и Новомихайловка", – говорится в сообщении.

Основные усилия врага, по данным Генштаба, сосредоточены на блокировании украинских подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Также на направлении Донецк – Запорожье враг безуспешно проводил наступление в сторону населенных пунктов Нескучное и Времевка.

В Генштабе отметили, что авиация россиян продолжает наносить ракетно-авиационные удары по объектам на территории Украины с территории Беларуси, в том числе используя аэродром Барановичи.

По информации Генштаба, в пограничную зону рядом с Черниговской и Сумской областями введены дополнительные подразделения Росгвардии.

Корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.

"На южнобужском направлении успешно отражена попытка штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Ивановка и Заградовка", – добавили в Генштабе.

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