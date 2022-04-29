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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После попадания ракет в Киеве задержали двух вероятных корректировщиков огня – МВД

Российская ракета попала в жилую многоэтажку
Российская ракета попала в жилую многоэтажку
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

После попадания российских ракет в Шевченковском районе Киева 28 апреля были задержаны два человека, которые фотографировали разрушения и пересылали россиянам. Об этом сказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, сообщила "Украинская правда".

"Буквально вчера после взрывов, произошедших на территории Шевченковского района Киева, правоохранителями, в частности силами Нацполиции, были задержаны по меньшей мере двое подозрительных лиц, которые осуществляли фотосъемку результатов разрыва ракет, а также их последующую пересылку на российские мобильные терминалы", – сказал Енин.

По словам чиновника, полицейские осмотрели телефоны задержанных и обнаружили, что они подписаны на многочисленные ресурсы сепаратистского или пророссийского характера, "специфические группы в Telegram", а также имеют "специфическое содержание телефонной книги".

Замминистра добавил, что специалисты киберполиции проанализируют содержание мобильных телефонов задержанных на предмет удаленных материалов "с тем, чтобы дальнейшее уголовное преследование этих лиц основывалось на конкретных доказательствах коллаборационистской деятельности".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты 28 апреля обстреляли крылатыми ракетами Киев, Киевскую область, Хмельницкую область, Одессу.

Удар по Киеву, по данным МВД Украины, был нанесен с территории оккупированного Крыма. Ракета попала в 25-этажный жилой дом, частично разрушила его и повредила ближайшие здания, включая медицинский центр. В результате обстрела погибла журналистка "Радіо Свобода" Вера Гирич, еще 10 человек пострадали.

Российское минобороны заявило, что "высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в городе Киев".

Теги: Киев, МВД, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Евгений Енин, разрушения, Нацполиция, российские оккупанты, коллаборационизм
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