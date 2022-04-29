После попадания ракет в Киеве задержали двух вероятных корректировщиков огня – МВД

"Буквально вчера после взрывов, произошедших на территории Шевченковского района Киева, правоохранителями, в частности силами Нацполиции, были задержаны по меньшей мере двое подозрительных лиц, которые осуществляли фотосъемку результатов разрыва ракет, а также их последующую пересылку на российские мобильные терминалы", – сказал Енин.

По словам чиновника, полицейские осмотрели телефоны задержанных и обнаружили, что они подписаны на многочисленные ресурсы сепаратистского или пророссийского характера, "специфические группы в Telegram", а также имеют "специфическое содержание телефонной книги".

Замминистра добавил, что специалисты киберполиции проанализируют содержание мобильных телефонов задержанных на предмет удаленных материалов "с тем, чтобы дальнейшее уголовное преследование этих лиц основывалось на конкретных доказательствах коллаборационистской деятельности".

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