Ракетный обстрел Киева 28 апреля повредил медицинский центр, уничтожены вакцины – СМИ

Российское минобороны заявило, что "высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в городе Киев".

Но как сообщали в МВД Украины, одну из ракет сбила ПВО. Одна попала в жилой многоэтажной дом и повредила дома и медицинский центр рядом.

"В районе киевской Лукьяновки снова все покрыто разбитыми стеклами – 15 марта сюда уже прилетали российские ракеты. Несколько домов остались без окон, люди закрывают их пленкой, одеялами и мешками. "Все – в хлам", – говорят они о разрушениях в доме. Последствия обстрела убирают киевские коммунальщики. Следствие тут же собирает остатки ракеты, попавшей в дом", – написал Юрченко.

Кроме жилых домов, пострадал Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Шевченковского района. В нем выбило окна, снесло двери и разрушило кабинеты внутри. Из-за этого оказались уничтожены запасы вакцин, которые хранились в амбулатории.

И.о. директора центра Анна Громович рассказала "Ґратам", что центр и после первого "прилета" продолжал оказывать медицинскую помощь. Он обслуживал более 15 тыс. человек – взрослых и детей. Теперь, вероятно, центру придется переехать.

"Вчера [во время обстрела] никого в приемной не было – мы сократили рабочий день в связи с комендантским часом, чтобы люди могли добраться до дома до начала. Поэтому вечером никого не было, к счастью, все сотрудники живы и здоровы. Мы работали с первого дня войны без выходных. Вакцинировали население, в том числе детей, оказывали медпомощь временно перемещенным лицам. Сейчас мы внутрь никого не пускаем – это еще не безопасно. Но уже убираем, выносим последствия разрушений. Пока что перемещаемся и перевозим всю технику на базу, где у нас три амбулатории", – сказала Громович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)