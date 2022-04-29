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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный обстрел Киева 28 апреля повредил медицинский центр, уничтожены вакцины – СМИ

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Центр обслуживал более 15 тыс. человек взрослых и детей, помогал переселенцам
Центр обслуживал более 15 тыс. человек – взрослых и детей, помогал переселенцам
Фото: Стас Юрченко / graty.me

28 апреля российские оккупанты выпустили по Киеву несколько ракет. Фото последствий обстрела в Шевченковском районе опубликовал фотограф издания "Ґрати" Стас Юрченко.

Российское минобороны заявило, что "высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в городе Киев".

Но как сообщали в МВД Украины, одну из ракет сбила ПВО. Одна попала в жилой многоэтажной дом и повредила дома и медицинский центр рядом.

"В районе киевской Лукьяновки снова все покрыто разбитыми стеклами – 15 марта сюда уже прилетали российские ракеты. Несколько домов остались без окон, люди закрывают их пленкой, одеялами и мешками. "Все – в хлам", – говорят они о разрушениях в доме. Последствия обстрела убирают киевские коммунальщики. Следствие тут же собирает остатки ракеты, попавшей в дом", – написал Юрченко.

Кроме жилых домов, пострадал Центр первичной медико-санитарной помощи №2 Шевченковского района. В нем выбило окна, снесло двери и разрушило кабинеты внутри. Из-за этого оказались уничтожены запасы вакцин, которые хранились в амбулатории.

И.о. директора центра Анна Громович рассказала "Ґратам", что центр и после первого "прилета" продолжал оказывать медицинскую помощь. Он обслуживал более 15 тыс. человек – взрослых и детей. Теперь, вероятно, центру придется переехать. 

"Вчера [во время обстрела] никого в приемной не было – мы сократили рабочий день в связи с комендантским часом, чтобы люди могли добраться до дома до начала. Поэтому вечером никого не было, к счастью, все сотрудники живы и здоровы. Мы работали с первого дня войны без выходных. Вакцинировали население, в том числе детей, оказывали медпомощь временно перемещенным лицам. Сейчас мы внутрь никого не пускаем – это еще не безопасно. Но уже убираем, выносим последствия разрушений. Пока что перемещаемся и перевозим всю технику на базу, где у нас три амбулатории", – сказала Громович. 

https://www.facebook.com/stas.yurchenko/posts/5220206774710734

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты 28 апреля обстреляли крылатыми ракетами Киев, Киевскую область, Хмельницкую область, Одессу.

Удар по Киеву, по данным МВД Украины, был нанесен с территории оккупированного Крыма. В результате обстрела погибла журналистка "Радіо Свобода" Вера Гирич, еще 10 человек пострадали.

Теги: Киев, медицина, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, разрушения, российские оккупанты
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