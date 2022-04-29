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КИЕВ

Женщин с детьми и студентов просят не возвращаться в Киев из-за угрозы ракетных ударов

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Руководство Киевской военной администрации считает, что угроза для мирных жителей возросла
Руководство Киевской военной администрации считает, что угроза для мирных жителей возросла
Фото: depositphotos.com

Киевская военная администрация 29 апреля обратилась к жителям столицы в Telegram и попросила их пока не возвращаться в город.

"Сегодня заметно оживилась жизнь столицы, все больше людей на улицах, машин на дорогах. Пока непосредственной угрозы захвата столицы нет, но угроза для Киева не исчезла! Вчерашние ракетные удары являются подтверждением", – отметили в сообщении.

Руководство КВА считает, что опасность для мирных жителей возросла.

"Мы просим не возвращаться студентов, женщин с маленькими детьми, стариков", – подчеркнули в посте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами вечером 28 апреля, когда в столице находился генсек ООН Антониу Гутерриш. В этот день Киев посещал также премьер-министр Болгарии Кирил Петков. 

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом. В доме произошел пожар с частичным разрушением первого и второго этажей, сообщили в ГСЧС.

Ночью было известно о 10 пострадавших. Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами нашли тело погибшего.

Теги: Киев, угрозы, война России против Украины, пострадавшие, ракета, разрушения
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