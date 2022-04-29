Женщин с детьми и студентов просят не возвращаться в Киев из-за угрозы ракетных ударов

"Сегодня заметно оживилась жизнь столицы, все больше людей на улицах, машин на дорогах. Пока непосредственной угрозы захвата столицы нет, но угроза для Киева не исчезла! Вчерашние ракетные удары являются подтверждением", – отметили в сообщении.
Руководство КВА считает, что опасность для мирных жителей возросла.
"Мы просим не возвращаться студентов, женщин с маленькими детьми, стариков", – подчеркнули в посте.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россияне обстреляли Киев и Киевскую область крылатыми ракетами вечером 28 апреля, когда в столице находился генсек ООН Антониу Гутерриш. В этот день Киев посещал также премьер-министр Болгарии Кирил Петков.
По информации советника главы МВД Антона Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма. Одну ракету перехватило ПВО, две прилетели в Шевченковский район, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом. В доме произошел пожар с частичным разрушением первого и второго этажей, сообщили в ГСЧС.
Ночью было известно о 10 пострадавших. Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами нашли тело погибшего.