Женщин с детьми и студентов просят не возвращаться в Киев из-за угрозы ракетных ударов

"Сегодня заметно оживилась жизнь столицы, все больше людей на улицах, машин на дорогах. Пока непосредственной угрозы захвата столицы нет, но угроза для Киева не исчезла! Вчерашние ракетные удары являются подтверждением", – отметили в сообщении.

Руководство КВА считает, что опасность для мирных жителей возросла.

"Мы просим не возвращаться студентов, женщин с маленькими детьми, стариков", – подчеркнули в посте.

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