ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Многие украинцы не будут ждать международного суда над российскими военными преступниками, а будут ждать ночи и искать их сами

Зеленский: Я знаю, что в нашем обществе есть люди, которые будут искать всех их. Тут ничего не сделаешь. И это никакая не угроза
Зеленский: Я знаю, что в нашем обществе есть люди, которые будут искать всех их. Тут ничего не сделаешь. И это никакая не угроза
Фото: EPA

Украина рассчитывает на международные суды для наказания военных преступников из России, но украинцы сами, не дожидаясь долгих судебных процессов, могут решить разыскивать совершивших преступления российских солдат. Об этом в интервью польським журналистам, видео которого Офис президента опубликовал в Facebook, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Журналистка спросила, когда и как будут наказаны военные преступники, и привела цитату из интервью, которое она брала у вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Она сказала нам во время интервью, что или будет международный трибунал для [президента РФ Владимира] Путина и [других] преступников, или мы будем их находить и по одному убивать. Означает ли это, что Украина рассматривает возможность организации спецопераций, которые в свое время проводил Израиль, разыскивая нацистских преступников?" – спросила журналистка. 

"Ирина Верещук прекрасна, но иногда излишне эмоциональна, – сказал Зеленский. – Я точно понимаю, что она говорит. Она говорит о мыслях и действиях общества, и это правильно. Мы знаем, что трибунал, любой трибунал – долгий [процесс], но мы точно знаем историю фашизма, нацизма, знаем историю Израиля и историю Югославии. Мы знаем, что все эти шаги, к сожалению, долгие, и терпения у людей не хватит, а иногда так бывает, что и жизни семей не хватает… Уходят родители, не дождавшись этой мести, извините, что я так говорю. Справедливой мести". 

В то же время, убежден президент, вынести преступникам приговоры на международном уровне очень важно, чтобы каждая нация чувствовала свою историческую ответственность. 

"Главное, чтобы была справедливость, и приговоры должны быть. Нельзя просто сказать: "Ну и ну его, тут суд, мы ничего не будем ждать, давайте мы будем мстить". Так не выйдет. Должна быть историческая справедливость. Одно убийство или одна месть – они все равно забудутся. А исторически, когда международное сообщество, суд, трибунал выносят приговор людям, военному или военно-политическому руководству захватнического государства, – это очень важно. Иногда, извините, это более важно, чем одна месть. Потому что исторически этого никто не простит, в книгах это должно остаться. Это должно передаваться поколениям, чтобы такие вещи не повторялись. Потому что это должно быть оскорбительно для народа и государства, которые принимали в этом участие. Даже для последующих поколений", – сказал глава государства.

Он в качестве примера привел немцев и их роль во Второй мировой войне. 

"Они это чувствуют. Молодые немцы не причем, мы это понимаем, но они все равно ощущают, что имеют отношение к этой исторической ответственности. Это важно", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет настаивать на создании международного трибунала и со своей стороны "продвигать этот вопрос".

"Будут люди арестованы – будут приговоры. Но, да, это вопрос времени. Международные институты действительно медленно действуют, и иногда кого-то невозможно найти, имею в виду привлечь [к ответственности] из-за нехватки тех или иных доказательств. Хотя есть свидетели, все это видели, но, тем не менее, они же убирают следы через эти передвижные крематории, которые россияне завезли и в которых сжигают трупы людей", – сказал Зеленский.

Он пообещал, что украинские правоохранительные органы установят всех причастных к преступлениям, а в дальнейшем суды "засудят их всех", но не исключил, что сами украинцы захотят наказать преступников. 

"Я знаю, что в нашем обществе есть люди, которые будут искать всех их. Я знаю! И тут ничего не сделаешь. И это никакая не угроза. Я вам это говорю откровенно как отец, как муж. Я знаю, что у нас в Украине таких людей очень много. И тем, как наши люди боролись и стояли сейчас, они уже доказали, что их много. Потому кто-то будет ждать международного суда, а кто-то будет ждать, как говорят, ночи",  сказал президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/7577800265593702/

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Она поддерживает ту власть, значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны
  "Она поддерживает ту власть, значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны
  Данилко рассказал о своем отношении к алкоголю
  Данилко рассказал о своем отношении к алкоголю
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
"Мы ничего не смогли сделать с уродами у власти, как и белорусы со своим уродом". Лазарева обратилась к украинцам
"Мы ничего не смогли сделать с уродами у власти, как и белорусы – со своим уродом". Лазарева обратилась к украинцам
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой
"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины
"Это шок вместе с болью". Огневич высказалась о позиции Ани Лорак относительно Украины
"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян
"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян
alyona alyona презентовала песню "Перемога", написанную во время длинного комендантского часа. Видео
alyona alyona презентовала песню "Перемога", написанную во время длинного комендантского часа. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (295455)
2
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий" (175373)
3
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой (106128)
4
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (65894)
5
60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что (35432)
6
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (27899)
7
"Разве может быть, чтобы девочек насиловали на глазах семьи? К сожалению, да". Амаль Клуни рассказала о преступлениях РФ в Украине (19981)
8
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем (19741)
 
 
 
 