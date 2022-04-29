Зеленский: Многие украинцы не будут ждать международного суда над российскими военными преступниками, а будут ждать ночи и искать их сами

Зеленский: Я знаю, что в нашем обществе есть люди, которые будут искать всех их. Тут ничего не сделаешь. И это никакая не угроза Фото: EPA

Журналистка спросила, когда и как будут наказаны военные преступники, и привела цитату из интервью, которое она брала у вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Она сказала нам во время интервью, что или будет международный трибунал для [президента РФ Владимира] Путина и [других] преступников, или мы будем их находить и по одному убивать. Означает ли это, что Украина рассматривает возможность организации спецопераций, которые в свое время проводил Израиль, разыскивая нацистских преступников?" – спросила журналистка.

"Ирина Верещук прекрасна, но иногда излишне эмоциональна, – сказал Зеленский. – Я точно понимаю, что она говорит. Она говорит о мыслях и действиях общества, и это правильно. Мы знаем, что трибунал, любой трибунал – долгий [процесс], но мы точно знаем историю фашизма, нацизма, знаем историю Израиля и историю Югославии. Мы знаем, что все эти шаги, к сожалению, долгие, и терпения у людей не хватит, а иногда так бывает, что и жизни семей не хватает… Уходят родители, не дождавшись этой мести, извините, что я так говорю. Справедливой мести".

В то же время, убежден президент, вынести преступникам приговоры на международном уровне очень важно, чтобы каждая нация чувствовала свою историческую ответственность.

"Главное, чтобы была справедливость, и приговоры должны быть. Нельзя просто сказать: "Ну и ну его, тут суд, мы ничего не будем ждать, давайте мы будем мстить". Так не выйдет. Должна быть историческая справедливость. Одно убийство или одна месть – они все равно забудутся. А исторически, когда международное сообщество, суд, трибунал выносят приговор людям, военному или военно-политическому руководству захватнического государства, – это очень важно. Иногда, извините, это более важно, чем одна месть. Потому что исторически этого никто не простит, в книгах это должно остаться. Это должно передаваться поколениям, чтобы такие вещи не повторялись. Потому что это должно быть оскорбительно для народа и государства, которые принимали в этом участие. Даже для последующих поколений", – сказал глава государства.

Он в качестве примера привел немцев и их роль во Второй мировой войне.

"Они это чувствуют. Молодые немцы не причем, мы это понимаем, но они все равно ощущают, что имеют отношение к этой исторической ответственности. Это важно", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет настаивать на создании международного трибунала и со своей стороны "продвигать этот вопрос".

"Будут люди арестованы – будут приговоры. Но, да, это вопрос времени. Международные институты действительно медленно действуют, и иногда кого-то невозможно найти, имею в виду привлечь [к ответственности] из-за нехватки тех или иных доказательств. Хотя есть свидетели, все это видели, но, тем не менее, они же убирают следы через эти передвижные крематории, которые россияне завезли и в которых сжигают трупы людей", – сказал Зеленский.

Он пообещал, что украинские правоохранительные органы установят всех причастных к преступлениям, а в дальнейшем суды "засудят их всех", но не исключил, что сами украинцы захотят наказать преступников.

"Я знаю, что в нашем обществе есть люди, которые будут искать всех их. Я знаю! И тут ничего не сделаешь. И это никакая не угроза. Я вам это говорю откровенно как отец, как муж. Я знаю, что у нас в Украине таких людей очень много. И тем, как наши люди боролись и стояли сейчас, они уже доказали, что их много. Потому кто-то будет ждать международного суда, а кто-то будет ждать, как говорят, ночи", – сказал президент.

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