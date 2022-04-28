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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПАСЕ поддержала создание международного трибунала по расследованию агрессии РФ против Украины

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Резолюцию о создании трибунала поддержали 144 делегата из 147 присутствовавших
Резолюцию о создании трибунала поддержали 144 делегата из 147 присутствовавших
Фото: EPA

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля поддержала создание международного трибунала по расследованию агрессии РФ против Украины. Об этом в Facebook cообщила глава делегации Украины, народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

Трибунал будет расследовать преступления, совершенные политическим и военным руководством России.

"В целом резолюция и рекомендация была поддержана почти единогласно – 144 "за" из 147 присутствовавших", – добавила Мезенцева.

ПАСЕ также подержала предоставление финансовой помощи Украине и стремление стран ЕС отказаться от энергетической зависимости от РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/maria.mezentseva/posts/5380599031959126

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследованияВ связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан. 

Теги: Россия, Украина, ПАСЕ, вторжение, расследование, преступление, война России против Украины, трибунал, Мария Мезенцева
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