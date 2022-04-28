ПАСЕ поддержала создание международного трибунала по расследованию агрессии РФ против Украины

Трибунал будет расследовать преступления, совершенные политическим и военным руководством России.

"В целом резолюция и рекомендация была поддержана почти единогласно – 144 "за" из 147 присутствовавших", – добавила Мезенцева.

ПАСЕ также подержала предоставление финансовой помощи Украине и стремление стран ЕС отказаться от энергетической зависимости от РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)